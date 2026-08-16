Inesperado anuncio de Cristiano Ronaldo rompe corazones en todo el planeta: “Mi último año”

Cristiano Ronaldo se acabó de casar con Georgina Rodríguez y ya visualiza lo que será su vida después del fútbol. En declaraciones para la revista Vogue, anunció que ve más cerca que nunca el retiro del profesionalismo.

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“Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una”, apuntó.

Cristiano anunció que “este podría ser, verdaderamente, mi último año en el fútbol”.

Su expectativa es superar la barrera de los 1.000 goles, récord histórico que no tiene ningún otro jugador. “Quiero dejar un legado increíble”, aseguró.

Esta misma semana inició entrenamientos con el Al-Nassr, de cara a una temporada que cobra una relevancia superior tras sus últimas declaraciones. Cristiano tiene 976 goles marcados en su carrera profesional y le falta muy poco para alcanzar el milenio.

Los tiempos han cambiado para CR7, que poco a poco se va acostumbrando a la idea de abandonar las canchas.

“También quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, apuntó a Vogue.

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Esta entrevista se dio en el marco de su boda con Georgina, evento que tomó por sorpresa a los millones de seguidores de ambos en las redes sociales. Se esperaba un matrimonio lleno de lujos y con repercusión internacional; sin embargo, hicieron todo lo contrario.

“En el futuro queremos hacer una gran boda, y así celebrarlo con la familia y los amigos. Pero este ha sido un año muy loco, con compromisos de trabajo, competiciones y los niños”, explicó Cristiano Ronaldo.

Empieza una temporada más

Después de casarse, el astro portugués se presentó en el entrenamiento del Al-Nassr con un look renovado. No solo se cortó el pelo, sino que se tinturó de rubio y arrasó con todas las miradas en la sede deportiva del club saudí.

Cristiano Ronaldo estrenando look con el Al-Nassr de Arabia Saudita. Foto: Al-Nassr FC

Este sábado, 15 de agosto, disputaron el primer partido oficial por la Saudi Pro League, pero Cristiano Ronaldo no estuvo presente. El portugués todavía necesita unas sesiones más antes de ponerse a punto físicamente para lo que quiere el técnico Ange Postecoglou.

Su regreso a las canchas podría darse la próxima semana en la que tienen dos partidos programados: el martes ante Al-Draih en la Copa del Rey de Campeones y el viernes ante Al-Riyadh en la segunda fecha del torneo local.