Férrea defensa a James Rodríguez y Luis Díaz por lo hecho en Selección Colombia: figura abogó por ellos

Aunque el Mundial 2026 es cosa del pasado, las críticas a Luis Díaz y James Rodríguez no cesan del todo. Son dos referentes de la Selección Colombia que, aunque a veces están en el ojo del huracán, también tienen defensores.

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Por ejemplo, Jhon Arias, uno de los jugadores más destacados en Selección Colombia, se refirió a las críticas que llueven sobre James Rodríguez y Luis Díaz.

Arias habló con As Colombia. Allí le preguntaron qué opina sobre las críticas sobre Rodríguez y Lucho, a lo que el jugador del Palmeiras afirmó que se han ganado el respeto por su recorrido en la Tricolor.

Jhon Arias, volante titular de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images

Jhon Arias: “Como país nos falta”

“A veces se tiende a ser un poco fatalistas cuando las cosas no salen como lo esperábamos, llegamos a ser exagerados en la crítica y esto también queda [como] una reflexión para el hincha. Todo el mundo tiene su derecho a opinar, cada quien genera su propia opinión y es respetable, claramente desde el respeto, de no pasar por encima de la integridad humana”, arrancó afirmando Arias.

Y añadió: “Como país nos falta, a veces se tiende a mirar el éxito de los demás, pero no se toman los ejemplos positivos. En Colombia, desafortunadamente se expone a los jugadores, cosa que en otros países siempre se trata proteger, y más cuando están representando el país. Desafortunadamente en Colombia resulta todo lo contrario, creo que eso también nos falta aprender, mejorar. Debemos mejorar como país, dejar al lado muchas cosas que nos dividen, sea política, cultural, regional, unirnos como Selección, y eso nos va a hacer estar cerca de conseguir objetivos. Estando separados y desunidos será difícil hacerlo”.

John Arias en @AS_Colombia

✅“Se necesitan cambios actitudinales, muchos factores más allá de lo deportivo”.

✅”No somos una selección de mentalidad débil”.

✅“Valoro que la Federación haya renovado a Néstor Lorenzo, está altamente calificado”.

✅”Me siento un jugador útil en la… pic.twitter.com/ll0ijCweCu — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 13, 2026

Jhon Arias ha sido aplaudido, en las últimas horas, por su ayuda al país luego del devastador terremoto del 10 de agosto. Sin embrago, tuvo tiempo para hablar de fútbol.

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Finalmente, sobre Díaz y Rodríguez, sentenció: “Tenemos una gran Selección, James ha sido el capitán durante todo este proceso, a nosotros los que llegamos nos abrió la puerta, nos hizo sentir queridos, todos sabemos lo que representa James con la Selección, su camino y todo lo que nos ha dado. Cuando se llega nuevo, él hace un buen recibimiento y eso ha servido para moldear esas nuevas generaciones que venimos detrás de él”.