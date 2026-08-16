Lionel Messi entra en la peor racha de su carrera: garrafal error le costó caro al Inter Miami

Lionel Messi volvió a fallar desde el punto blanco y acumuló su tercer penal consecutivo sin marcar. Los dos anteriores habían sido con Argentina en el Mundial 2026, ante Austria y Egipto respectivamente.

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Messi, que entrenó con normalidad durante la semana luego del fallecimiento de su padre, disputó los 90 minutos y no pudo evitar que Nashville SC extendiera la ventaja a cinco puntos sobre el Inter Miami en la pelea por el liderato de la Conferencia Este.

“La racha actual se convirtió en la primera vez que el capitán falla tres penales seguidos contabilizando tanto el tiempo regular como las tandas de definición, y es apenas la segunda ocasión en su carrera que malogró tres consecutivos al considerar exclusivamente el tiempo regular”, apuntó El Gráfico desde Argentina.

Lo curioso es que Leo Messi intentó ejecutar otro tipo de cobro al que usualmente realiza. El argentino saltó antes de rematar el balón y, aunque el arquero Brian Schwake, su remate fue demasiado débil al palo izquierdo.

Nashville 4-1 Inter Miami

El hondureño Andy Najar abrió el marcador para Nashville al minuto 17 con un estupendo remate de cabeza, luego de un centro al segundo palo que no tuvo respuesta de la defensa del Inter Miami, muy criticada en las últimas semanas.

Los de Florida vienen de concretar su peor presentación en Leagues Cup, donde quedaron eliminados en la fase de grupos con un triunfo y dos derrotas.

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“Es obvio que dentro del panorama de la derrota siempre la responsabilidad es de uno”, dijo el entrenador Guillermo Hoyos en conferencia de prensa. “El Inter es un equipo que llena estadios y pelea por el campeonato, hoy estamos amargados por la situación pero estamos vivos”.

Una falta sobre el uruguayo Luis Suárez le dio a las Garzas la posibilidad de empatar el partido, pero Brian Schwake detuvo un suave remate de Messi y, aunque Sergio Reguilón anotó en el rebote, el árbitro determinó que hubo invasión del área e invalidó la acción.

El momento exacto del cobro de Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami. Foto: AP Photo/Butch Dill

Sin embargo, una jugada en el último suspiro de la primera parte le permitió al venezolano Telasco Segovia igualar el marcador luego de recibir un pase del astro argentino, para definir ante la marca de dos defensores.

En el segundo tiempo vino la debacle para el Inter Miami. Mukhtar recibió dentro del área al minuto 49 y con remate entre las piernas del uruguayo Maximiliano Falcón, que había ingresado en la primera parte, les regresó la ventaja a los locales.

El inglés Sam Surridge aumentó la cuenta con un espectacular gol de taco luego de una gran jugada colectiva al 56′, mientras que Mukhtar cerró la goleada aprovechando un grosero error de Rocco Ríos Novo, quien falló en un corte y dejó el arco a disposición del goleador.

“Siempre es bueno anotar”, comentó Mukhtar. “Lo más importante es la victoria, hemos entregado una presentación completa por parte de todo el grupo”.

*Con información de la AFP.