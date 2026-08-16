Movistar bajó a dos colombianos de la Vuelta a España 2026: solo uno tiene esperanzas de ir

Movistar Team ya tiene prácticamente perfilada la nómina de ocho corredores que llevará a la Vuelta a España 2026. Nairo Quintana es el único colombiano que tiene esperanzas de ir y el anuncio oficial se conocerá en el transcurso de las próximas horas.

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El Diario AS consultó fuentes en la interna del Movistar y reveló que solo queda un cupo disponible para La Vuelta. Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Iván Romeo, Enric Mas, Cian Uijtdebroeks y Jorge Arcas están confirmados, mientras que el séptimo puesto recae en manos de Carlos Canal.

“La última vacante, el octavo hueco, está muy abierto y se decidirá, al igual que en el Tour, a finales de esta semana. En su año de despedida, y en una carrera siempre de grato recuerdos para su figura, Nairo Quintana reveló su deseo de poder despedirse del ciclismo, al menos de una grande, en La Vuelta, un deseo que el equipo tiene en cuenta pero que todavía está sin confirmar”, apuntó el medio español.

Nairo tiene grandes opciones de aparecer en la convocatoria del Movistar Team; sin embargo, su gran rival por el puesto es el español Juanpe López, quien ha brillado por su ausencia en el Giro y el Tour.

Nairo Quintana dirá adiós al Movistar Team en 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

Diego Pescador y Einer Rubio, descartados

Ante ese panorama, dos colombianos ya quedaron descartados para disputar la Vuelta a España 2026. El quindiano Diego Pescador y el boyacense Einer Rubio están fuera de los planes del Movistar Team para la última grande del año.

A Pescador todavía lo ven muy joven para disputar este tipo de carreras, mientras que Rubio está pagando las consecuencias de la fuerte caída que sufrió en el Tour de Francia 2026.

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En ese orden de ideas, la única esperanza de Colombia en el Movistar Team es Nairo Quintana. El boyacense ganó La Vuelta en el año 2016 y espera despedirse por todo lo alto con una victoria de etapa, su principal objetivo en caso de ser convocado.

Quintana viene de hacer una buena presentación en la Vuelta a Burgos y fue campeón de la Vuelta a Asturias en abril de este año. Por su basta experiencia en las carreteras puede ser una pieza clave dentro del bus de la escuadra telefónica.

Así va la lista de colombianos

De momento solo hay un colombiano confirmado para la Vuelta a España 2026. Iván Ramiro Sosa fue anunciado dentro de la nómina oficial del Kern Pharma.

Otros que están a la espera del anuncio son Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Brandon Rivera (Netcompany Ineos), Harold Tejada (XDS Astana) y Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL).

La Vuelta a España comienza el próximo sábado, 22 de agosto, en Mónaco y terminará el 13 de septiembre en Granada.