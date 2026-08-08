Vuelta a Burgos 2026: Nairo Quintana da sorpresa en la clasificación general final

Este sábado, 8 de agosto, se terminó la Vuelta a Burgos 2026. Culminó con la quinta etapa, marcada por la alta montaña, con dos ascensos de tercera, uno de primera y una llegada fuera de categoría.

Vuelta a Burgos 2026: puesto de Nairo Quintana en la clasificación general y demás colombianos tras la etapa 4

Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026: gran día de Nairo Quintana en la etapa reina

El gran ganador del día fue el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) con un tiempo de 3:16:46. Sin embargo, quien se coronó como campeón de la Vuelta a Burgos 2026 fue el austriaco Felix Gall (Decathlon).

Victoria en Neila para Giulio Pellizzari ⛰️



El joven ciclista italiano se impone en la última etapa, aunque no se lleva el triunfo en la general 🇮🇹🔝



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Nairo Quintana acabó dando una grata sorpresa para Colombia. El corredor del Movistar fue el mejor de los escarabajos en la clasificación general, terminando a 3:49 del campeón Felix Gall.

Cabe recordar que el nacido en Cómbita, Boyacá, está viviendo sus últimos tramos como ciclista profesional. En marzo de este 2026, el histórico escarabajo anunció que se retiraría al final de esta temporada.

Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora), Brandon Rivera (Ineos) y Diego Pescador (Movistar) fueron los otros colombianos que también corrieron en esta edición de la Vuelta a Burgos.

Eso sí, esta última etapa (5) estuvo marcada por el retiro de varios corredores, algo que acabó influyendo en la clasificación general final de la competencia.

Clasificación general final de la Vuelta a Burgos 2026: Nairo Quintana acabó en el top 20

1. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) - 19:39:15

2. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 5″

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 12″

4. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) a 34″

5. Enric Mas (ESP/Movistar) a 41″

6. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 50″

7. Léo Bisiaux (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 1:52

8. Markel Beloki (ESP/EF Education-EasyPost) a 1:56

9. Matteo Vanhuffel (BEL/Picnic-PostNL) a 1:57

10. Lorenzo Fortunato (ITA/XDS-Astana) a 2:02

(…)

18. Nairo Quintana (Movistar) a 3:49

26. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) a 4:31

29. Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora) a 5:50

45. Brandon Rivera (Ineos) a 11:49

47. Diego Pescador (Movistar) a 12:35