Ciclismo

Vuelta a Burgos 2026: Nairo Quintana da sorpresa en la clasificación general final

Nairo acabó siendo el mejor de los colombianos entre los cinco escarabajos que corrieron la Vuelta a Burgos 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
8 de agosto de 2026 a las 12:35 p. m.
Nairo Quintana en La Vuelta a Burgos 2026.
Nairo Quintana en La Vuelta a Burgos 2026. Foto: Getty Images.

Este sábado, 8 de agosto, se terminó la Vuelta a Burgos 2026. Culminó con la quinta etapa, marcada por la alta montaña, con dos ascensos de tercera, uno de primera y una llegada fuera de categoría.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team
Vuelta a Burgos 2026: puesto de Nairo Quintana en la clasificación general y demás colombianos tras la etapa 4
Nairo Quintana brilló en la etapa reina de la Vuelta a Burgos 2026.
Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026: gran día de Nairo Quintana en la etapa reina

El gran ganador del día fue el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) con un tiempo de 3:16:46. Sin embargo, quien se coronó como campeón de la Vuelta a Burgos 2026 fue el austriaco Felix Gall (Decathlon).

Nairo Quintana acabó dando una grata sorpresa para Colombia. El corredor del Movistar fue el mejor de los escarabajos en la clasificación general, terminando a 3:49 del campeón Felix Gall.

Cabe recordar que el nacido en Cómbita, Boyacá, está viviendo sus últimos tramos como ciclista profesional. En marzo de este 2026, el histórico escarabajo anunció que se retiraría al final de esta temporada.

Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora), Brandon Rivera (Ineos) y Diego Pescador (Movistar) fueron los otros colombianos que también corrieron en esta edición de la Vuelta a Burgos.

Eso sí, esta última etapa (5) estuvo marcada por el retiro de varios corredores, algo que acabó influyendo en la clasificación general final de la competencia.

Clasificación general final de la Vuelta a Burgos 2026: Nairo Quintana acabó en el top 20

1. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) - 19:39:15

2. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 5″

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 12″

4. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) a 34″

5. Enric Mas (ESP/Movistar) a 41″

6. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 50″

7. Léo Bisiaux (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 1:52

8. Markel Beloki (ESP/EF Education-EasyPost) a 1:56

9. Matteo Vanhuffel (BEL/Picnic-PostNL) a 1:57

10. Lorenzo Fortunato (ITA/XDS-Astana) a 2:02

(…)

18. Nairo Quintana (Movistar) a 3:49

26. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) a 4:31

29. Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora) a 5:50

45. Brandon Rivera (Ineos) a 11:49

47. Diego Pescador (Movistar) a 12:35