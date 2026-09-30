Jerome Sanabria volvió a convertirse en tema de conversación entre los usuarios de redes sociales después de compartir una particular interacción que tuvo recientemente con uno de sus seguidores.

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La joven suele mantener una actividad constante en plataformas digitales, especialmente para mostrar algunos aspectos de su vida cotidiana, sus intereses y los proyectos en los que participa con respecto a las pensiones colombianas. Sus publicaciones también han permitido que sus seguidores conozcan diferentes facetas de su día a día.

Esta vez, Sanabria decidió utilizar su cuenta de X para revelar parte de una situación que atravesó en el último tiempo, precisamente relacionada con sus labores. La estudiante denunció que querían invalidarla, sin importar las razones.

Jerome apuntó que la oposición está buscando callarla y quitarles peso a sus argumentos con respecto a la economía detrás del sistema pensional, ya que considera que no son suficientes para sostener un debate.

A través de un post, la mujer subió un video en el que expuso una serie de situaciones que rodean su presente, enfocándose en la manera en la que buscaban invalidar su trabajo y conocimiento solo por ser una estudiante.

“No importa lo que diga… siempre intentarán invalidarme. Hoy porque soy ‘estudiante’. En un año, cuando me gradúe, me pedirán posgrado. Después, doctorado”, escribió.

“Para la izquierda nunca será suficiente. En realidad, no me invalidan por mis títulos, sino porque mis ideas sobre pensiones les incomodan”, agregó.

No obstante, en las imágenes aclaró que jamás se ha autodenominado como una “experta”, ya que simplemente ha marcado una huella como estudiante apasionada por el tema de las pensiones, centrándose en estudios de esto por cuatro años.

“Lo que sí es cierto es que intentan invalidar mis opiniones diciendo que ‘apenas’ soy una estudiante universitaria, una bachiller... en un año se les acaba este discurso”, dijo la estudiante de derecho.

De igual forma, apuntó que considera que se trata de un tema personal contra ella, ya que esto no pasa con Francisco Vera, el niño ambientalista, a quien nunca le invalidan sus opiniones por la edad o nivel de estudios.

“Para ellos nunca van a ser válidas mis opiniones (…) les resultan incómodas”, aseguró.

Para finalizar, Jerome mostró uno de los reconocimientos que obtuvo por hablar de pensiones, señalando que tiene bastantes conocimientos para defender sus ideas.