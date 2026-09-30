Westcol sorprendió al reunirse con David Vélez: el empresario reveló lo que prepara Nubank para Colombia

Westcol, famoso streamer, y David Vélez, fundador de Nubank, se reunieron el martes, 29 de septiembre, en una de las oficinas de la compañía en São Paulo, Brasil, para hablar de tecnología, emprendimiento y, especialmente, de los productos que el banco digital prepara para Colombia.

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El encuentro permitió conocer detalles de la historia de Nubank y de su expansión por América Latina. Actualmente, la compañía tiene 120 millones de clientes en Brasil, 16 millones en México y seis millones en Colombia, según explicó Vélez durante la conversación.

Nubank nació en 2013, en una pequeña casa de São Paulo, con un equipo de unas 30 personas. En ese lugar vivían algunos de los primeros empleados mientras construían la tecnología para desarrollar el banco.

Vélez recordó incluso la preocupación que sentía por los costos de crecer y ocupar edificios cada vez más grandes.

La idea de Nubank surgió después de que el colombiano Vélez, sin experiencia previa en banca, se enfrentara a las dificultades del sistema financiero brasileño. Según contó, cinco bancos concentraban cerca del 90 % del mercado y existían problemas de innovación y experiencia del cliente.

“Yo llegué a una sucursal en São Paulo y me quedé atrapado ahí tratando de abrir una cuenta. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había una oportunidad gigante”, contó.

Así fue que apareció el concepto de “antibanco”, una propuesta que buscaba diferenciarse no solamente en los productos, sino también en la cultura empresarial, la tecnología y la relación con los usuarios.

En Colombia, Nubank ya está presente en el 98 % de los municipios y, de acuerdo con Vélez, es actualmente la quinta institución financiera más grande del país. Sin embargo, el portafolio colombiano todavía no tiene todos los productos disponibles en Brasil.

Durante la conversación con Westcol, David Vélez mencionó varias novedades que podrían llegar.

Entre ellas están las tarjetas prémium Ultravioleta y Croma, programas de beneficios, puntos, millas, inversiones, acciones, criptomonedas, renta fija, seguros y servicios relacionados con viajes.

David Vélez, CEO de Nubank. Foto: Cortesía para SEMANA

“En Brasil tenemos un portafolio mucho más completo. Todavía nos falta lanzar en Colombia y México las tarjetas prémium”, explicó el empresario.

También habló de las cuentas para pequeños negocios y de las cuentas para jóvenes de entre seis y 18 años, que funcionan en Brasil con participación de los padres, herramientas de ahorro y tarjetas.

Otro aspecto destacado fue la experiencia de servicio. Vélez contó casos particulares en los que empleados buscaron soluciones más allá de una respuesta tradicional.

Streamer Westcol. Foto: Redes sociales

Incluso recordó el episodio de un perro que mordió una tarjeta de crédito y recibió un juguete junto con el reemplazo de la tarjeta.

La conversación también se dio en torno a la inteligencia artificial (IA). Westcol planteó crear una especie de “shark tank” para emprendedores, en el que miles de personas pudieran utilizar herramientas de IA para desarrollar proyectos y luego recibir apoyo para convertir algunos de ellos en compañías.

El empresario, por su parte, habló de identificar problemas cotidianos como oportunidades de negocio. “En vez de quejarse, hay que mirar ese problema como una oportunidad gigante de emprendimiento”, afirmó.

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David Vélez también recordó que, antes de crear Nubank, pasó entre dos y tres meses estudiando banca, tarjetas de crédito y hablando con expertos. Para él, el crecimiento de los teléfonos inteligentes, internet y las redes sociales fue clave para que un banco completamente digital pudiera funcionar.

Por último, Westcol le preguntó qué cosas no pueden comprarse con dinero. El empresario mencionó el tiempo, la salud y las relaciones auténticas. Cerró con una reflexión sobre el valor de volver a tener 20 años y aprovechar oportunidades que después ya no pueden recuperarse.