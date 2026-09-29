Así reaccionó Alina Lozano luego de que cuestionaran la orientación sexual de Jim Velásquez

Alina Lozano se refirió nuevamente a los comentarios que circulan en redes sociales sobre la orientación sexual de su expareja, el creador de contenido Jim Velásquez. La actriz habló del tema en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

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La situación se presentó después de que, durante una transmisión en vivo, uno de sus seguidores volviera a afirmar que a Velásquez le gustan los hombres. Ante este comentario, Lozano decidió responder y rechazó los señalamientos relacionados con la vida privada del influenciador.

En el video, la actriz aparece acompañada de Rosa, una mujer que trabaja con ella, mientras ambas hablan sobre los mensajes que reciben constantemente en redes sociales relacionados con Velásquez.

“Respete, que ya quisiera usted ser tan hombre lo ha sido Jim Velásquez”, manifestó Lozano al responder a uno de estos comentarios.

Rosa también intervino en la conversación y aseguró que fue testigo de la relación que mantuvieron Alina Lozano y Jim Velásquez. Con un tono de humor, hizo referencia a los momentos de intimidad que compartieron durante el tiempo en que fueron pareja.

Los comentarios sobre la orientación sexual de Jim Velásquez han aparecido de manera recurrente en redes sociales desde que comenzó su relación con Alina Lozano. La pareja tuvo una amplia exposición en plataformas digitales y su diferencia de edad de más de 30 años también generó numerosas opiniones entre los usuarios.

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Como era de esperarse, una gran cantidad de usuarios y seguidores de la actriz y el influencer se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y expresaron sus diversas opiniones al respecto:

“Ya suelten a ese muchacho”; “A ella se le nota que sigue enamorada de él jaja”; “Ya es momento de dejar esa relación, todos saben que es falsa, tienen que avanzar” y “Ya, señora, déjelo vivir su vida”, son algunas de las palabras que se leen.