Alina Lozano habló de angustiante episodio que vivió y dio detalles: “Me quería llevar la muerte”

Alina Lozano se convirtió en una de las actrices más comentadas en los medios de comunicación y las plataformas digitales, debido a la etapa actual que vive en las redes sociales. La famosa emprendió un sólido camino en estos espacios, sumando miles de seguidores que están pendientes de sus contenidos.

Alina Lozano habló sobre su relación con Jim Velásquez y destapó verdad: “Lo único que quiso fue mi dinero”

Recientemente, tras confirmar su ruptura amorosa con Jim Velásquez, la artista quiso hablar sobre un crudo episodio que atravesó, el cual la dejó con una sensación indescriptible.

En un video, Alina Lozano comentó que por poco y “se la quería llevar la muerte”, ya que estaba dormida y experimentó un instante de parálisis del sueño. Esta afección la golpeó fuerte, haciendo que quedara con un sinsabor.

“Hace poquitos minutos me quería llevar la muerte, la pelona, la calaca”, dijo al inicio del post.

El contenido, publicado en su cuenta oficial de Instagram, fue utilizado para relatar cómo este episodio la hizo sentir mal y angustiada, pues aseguró que solo quienes han pasado por lo mismo pueden entenderla. La celebridad describió cómo ocurre todo, centrándose en lo inmóvil y aterrador que resulta no poder pedir ayuda.

“Parálisis del sueño, hoy me dio un episodio muy duro. Las personas que padecemos de esto, que lo he padecido toda la vida… es una afección del sueño. Sabemos lo que es de cerca la calaca. Es esa sensación de estar paralizados, de no poderse mover, de sentir que se paralizan los pulmones. Una sensación que clínicamente la experimentas por un corto tiempo, pero que la experimentas en el inframundo”, dijo ante cámaras.

“No poder llamar a nadie, no poder gritar, no poder pedir auxilio… la mente está despierta. Parálisis del sueño, muchos mitos alrededor de esto. No es brujería, no es que se te ponga encima un espíritu, nada de eso… es conocer de cerca a la pelona”, agregó.

Varios seguidores respaldaron a Lozano con esta historia, ya que también habían atravesado esta situación mientras descansaban. Muchos señalaron que era una experiencia inmanejable, mientras que otros compartieron sus opiniones desde una perspectiva personal.