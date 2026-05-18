Reconocida modelo de famoso programa de Caracol habló de pérdida que sufrió; se quebró en video: “El dolor más grande”

En 2014, Caracol Televisión conquistó al público colombiano con una propuesta particular en su programación de los fines de semana. El canal le apostó a un formato de entretenimiento, el cual reunía a varios rostros conocidos, mientras interactuaban con invitados que competirían en retos y pruebas divertidas.

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Se trató de La Fila, programa presentado por Mario Espitia y Linda Palma, donde las personas se inscribían para participar y ganar jugosos premios tras concursos a los que se enfrentaban. Esta idea contaba con el trabajo de otros rostros, entre los que destacaron Sofía Jaramillo y Susan Liliu, modelo italiana.

La última integrante mencionada se robó las miradas de miles de colombianos, precisamente por su talento y su belleza en pantalla. La mujer logró conquistar los corazones del público, logrando avanzar en los medios.

En diálogo con La Red, Susan Liliu habló sobre esta experiencia y el camino que emprendió de forma internacional, llegando a darse a conocer en más países.

“Empecé en ese programa, me fue superbién, aprendí mucho, conocí a muchas personas, aprendí mucho de Colombia. De ahí se me abrieron muchas puertas a nivel internacional, entonces empecé a tener contacto con Chile, China, México y Estados Unidos”, contó.

Tras la pandemia, la famosa se radicó en Italia, arrancando una carrera musical y artística.

Sin embargo, en 2025, la modelo italiana enfrentó una dolorosa situación, ya que su hermano menor decidió quitarse la vida tras atravesar momentos duros internos, los cuales no dio a conocer abiertamente.

“Lamentablemente, mi hermano menor falleció hace casi un año. Tomó la decisión de quitarse la vida, y fue para mí el dolor más grande de mi vida. Perdóname si lloro”, dijo, rompiendo en llanto.

“Decidió tomar esta decisión horrible porque entró en una depresión que duró muchos años, pero no se pudo ayudar porque él no tenía esas red flags (alertas), no daba a conocer el dolor que sentía. Todo fue causa de una ruptura amorosa con su exnovia”, agregó.

Al mencionar cómo afrontó esta noticia, la italiana mencionó cuándo fue la última vez que lo vio, además del choque físico que sufrió por la pérdida.

“Quedé en shock, casi me da un infarto. Yo tuve una operación al corazón y tuve que revisarme mucho. Fue un trauma que no sabría cómo contarlo. A mi hermano lo vi dos días antes de que pasara esta tragedia. Me sonrió y me dijo: ‘Su, nos vemos mañana’, y jamás lo volví a ver”, aseveró, mientras se refería al proceso psicológico que tuvo que llevar.