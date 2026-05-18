Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería este lunes, 18 de mayo

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes del mundo astrológico. Su legado permanece vigente gracias a su familia, que se ha encargado de mantener vivas las predicciones y mensajes que dejó escritos, despertando el interés de miles de seguidores que aún confían en sus interpretaciones.

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Para el lunes festivo 18 de mayo fueron compartidas nuevas recomendaciones acompañadas de números de la suerte, dirigidas especialmente a quienes participan en juegos de azar como loterías y chances. Estas orientaciones, marcadas por el simbolismo y la espiritualidad que caracterizaban al astrólogo, siguen fortaleciendo el vínculo con quienes buscan atraer prosperidad y buena fortuna.

La recopilación de estas predicciones estuvo a cargo de El Nuevo Herald, medio que organizó los mensajes según cada signo zodiacal para facilitar la consulta entre los lectores interesados en conocer las energías y orientaciones del día.

Aries

Marte en Tauro impulsa la paciencia y la constancia, mientras Venus en Cáncer conecta con emociones profundas. Es un buen momento para avanzar con seguridad en temas familiares y económicos.

Números: 14, 29, 80.

Tauro

Marte en su signo fortalece la determinación y Venus en Cáncer invita a decidir desde el corazón. El magnetismo personal aumenta y favorece la estabilidad emocional y material.

Números: 06, 33, 72.

Géminis

Marte en Tauro ayuda a bajar el ritmo y pensar con calma, mientras Venus en Cáncer impulsa a priorizar la tranquilidad emocional y el orden mental.

Números: 12, 40, 77.

Cáncer

Venus en su signo aporta sensibilidad y atractivo, mientras Marte en Tauro fortalece la capacidad de poner límites y consolidar relaciones importantes.

Números: 05, 26, 84

Leo

Marte en Tauro exige disciplina y Venus en Cáncer despierta una faceta más emocional. Se presentan avances laborales importantes sin perder equilibrio afectivo.

Números: 19, 44, 88.

Virgo

Marte brinda organización y practicidad, mientras Venus suaviza tensiones internas y favorece el disfrute de los vínculos sentimentales.

Números: 03, 17, 65.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra

Venus en Cáncer aumenta la sensibilidad y Marte en Tauro impulsa decisiones firmes y estables. Buen momento para fortalecer relaciones y acuerdos.

Números: 11, 39, 70.

Escorpio

Marte activa el área de relaciones y Venus ayuda a expresar emociones con mayor sinceridad. Se aclaran dudas y se transforman vínculos.

Números: 08, 21, 91.

Sagitario

Marte pide disciplina y Venus invita a reconocer necesidades emocionales. Es un día ideal para organizar la rutina y buscar equilibrio interior.

Números: 10, 32, 75.

Capricornio

Marte despierta la creatividad y Venus fortalece la vida afectiva. Se logra un balance positivo entre trabajo, amor y estabilidad.

Números: 04, 27, 86.

Acuario

Marte impulsa cambios en el entorno material y Venus favorece el bienestar emocional. Buen momento para reorganizar espacios y hábitos.

Números: 13, 41, 68.

Piscis

Venus potencia la sensibilidad y Marte aporta fuerza para concretar ideas. La energía favorece proyectos creativos y expresiones emocionales sinceras.

Números: 02, 24, 79.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.