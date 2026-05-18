Se conoce video inédito de Baby Demoni antes de su muerte; sería clave en el caso: “Ya no puedo más”

La muerte de Baby Demoni generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron sorpresa, tristeza y todo tipo de especulaciones alrededor de lo ocurrido. La noticia fue confirmada por personas cercanas a su círculo, quienes compartieron mensajes de despedida y revelaron algunos detalles relacionados con el caso.

Sale a la luz la causa de muerte de Baby Demoni y destapan hallazgo

Tras conocerse el fallecimiento, comenzaron a surgir distintas versiones sobre las posibles causas de su muerte. Mientras algunos internautas apuntaron a un presunto hecho violento, otras hipótesis tomaron fuerza alrededor de complicaciones médicas derivadas de una cirugía estética a la que, supuestamente, se habría sometido días antes.

La situación provocó una intensa conversación digital, especialmente por la falta de claridad frente a las circunstancias exactas del deceso. Hasta ahora, no existe una versión oficial definitiva que permita esclarecer qué ocurrió realmente, por lo que el tema continúa generando expectativa entre seguidores y usuarios de plataformas digitales.

En medio de la incertidumbre, personas allegadas a Baby Demoni han pedido respeto y prudencia frente a la difusión de rumores, mientras continúan las conversaciones y reacciones alrededor de un caso que sigue causando impacto en internet, especialmente por acusaciones al novio.

Recientemente, Séptimo Día reveló nuevos detalles acerca del caso, exponiendo lo que pasaba dentro de la investigación. Una de las que habló fue Laura Parada, hermana de la influencer, quien se refirió a la expareja de su familiar, quien era señalado por algunas personas.

Sus allegados puntualizaron que nunca mostró indicios de quererse hacer daño, por lo que la muerte de la joven fue extraña y dejó un sinsabor.

“A mí nunca me gustó, él siempre fue muy tosco con ella”, dijo la mujer.

“Ella tenía un golpe en la cabeza, en la frente, y tenía dos marcas en el cuello, pero no eran marcas de lazo ni de sábana, sino eran dos marcas de dedo que se veían exactamente”, agregó el papá de Baby Demoni, hablando sobre lo ocurrido en el hospital.

Lo inesperado de la situación fue lo que halló el investigador del caso, Yefrin Garavito, quien comentó que se encontraron imágenes y grabaciones antes de que todo ocurriera en el lugar. Una de las pruebas fue que la famosa habría, supuestamente, tomado una postal de manchas de sangre en el suelo, registrando la escena.

Sin embargo, esto generó ruido en los encargados de las investigaciones, pues no consideraban lógico que una persona hiciera esto si había tomado una decisión tan radical.

“¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, afirmó.

Videos grabados antes de la muerte de Baby Demoni

Séptimo Día compartió imágenes inéditas de aquel día, donde se ve a Baby Demoni llorando y mostrando una de sus manos con sangre. En el clip se detalla cómo está de afectada, mientras afirma que “ya no puede más”. Al repetir esto, pide perdón y apunta que no quiere más.

“Yo ya no puedo más, ya no puedo más con esta vida, ñero, perdónenme todos… sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Ya no quiero”, se escucha en el clip.

Por el momento, se desconoce qué fue lo que pasó, ya que las autoridades no han emitido un informe oficial al respecto. Tampoco se sabe qué ocurrió en el lugar, debido a que se siguen sumando pruebas a la investigación para determinar la causa.