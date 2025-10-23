Sale a la luz la causa de muerte de Baby Demoni y destapan hallazgo que daría giro en el caso

La muerte de Alejandra Esquin, reconocida en el entorno digital como Baby Demoni, causó una profunda conmoción entre sus seguidores y figuras del entretenimiento en Colombia. La noticia fue confirmada por personas cercanas y por Yina Calderón, quien manifestó su tristeza y recordó la amistad que mantenía con la joven.

La bogotana se había posicionado como una de las creadoras de contenido emergentes más llamativas de TikTok e Instagram, gracias a su estilo atrevido, su autenticidad y la conexión que lograba con su audiencia. Con más de cien mil seguidores y publicaciones que acumulaban millones de visualizaciones, la modelo se perfilaba como una voz fresca dentro del mundo digital alternativo.

Tras conocerse su fallecimiento, surgieron interrogantes sobre las circunstancias de su partida, generando un amplio debate en redes sociales. Muchos seguidores y allegados expresaron su desconcierto y lamentaron la pérdida de una figura que comenzaba a destacar en el panorama del entretenimiento colombiano.

Sin embargo, recientemente, de acuerdo con lo que recogió Noticias RCN, se conoció información preliminar de la muerte de Baby Demoni.

Baby Demoni, influencer colombiana. | Foto: Instagram @baby_demoni_

Según se conoció, la causa de muerte de la famosa fue una lesión cerebral irreversible, la cual se dio por falta de oxígeno. Se mencionó que esto se desencadenó por paros cardiorrespiratorios que sufrió.

Aunque hay que esperar el reporte final de Medicina Legal, este hallazgo da indicios de lo que pudo sucederle a la influencer. De comprobarse la situación, su fallecimiento se habría dado por causas naturales.

El amigo de la creadora de contenido dijo en Más allá del silencio que los médicos hallaron que el cerebro de la mujer duró aproximadamente 30 minutos sin recibir oxígeno, causando estos daños.

El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, buscando esclarecer qué pasó ese día en la casa donde fue hallada la mujer. No se tiene certeza si todo se trató de algo médico o detalles externos que influyeron.

Madre de Baby Demoni reveló qué pasó en el hospital antes de que muriera su hija

La madre de Baby Demoni conmovió profundamente a los usuarios de TikTok al publicar un video en el que relató con detalle los últimos momentos que vivió junto a su hija. En medio del dolor, la mujer abrió su corazón y describió cómo le habló al oído, la acompañó hasta el final y le pidió con desesperación que no se marchara.