Último video que publicó la exreina Carolina Flores junto a su hijo antes de ser asesinada: “Tú qué vas a saber”

La muerte de Carolina Flores generó conmoción en redes sociales, especialmente por el video que salió a la luz sobre lo ocurrido el pasado 15 de abril en su apartamento, ubicado en Polanco, en la Ciudad de México.

Particular video que publicó la exreina Carolina Flores antes de ser asesinada en México: “¿A esto le tenía tanto miedo?”

Según los reportes, la mujer se encontraba en el lugar junto a su esposo, su hijo y su suegra, en lo que parecía ser un momento cotidiano. Sin embargo, las imágenes difundidas evidenciaron el ataque armado del que fue víctima, recibiendo varios disparos dentro de la vivienda.

Aunque las autoridades continúan con las investigaciones, han surgido versiones que apuntan a que la madre de Alejandro Sánchez, esposo de la exreina, estaría presuntamente implicada en el hecho, por motivos personales relacionados con conflictos del pasado.

Las primeras noticias, compartidas por el periodista Carlos Jiménez, sugieren que el crimen fue planeado debido a problemas familiares, aparentemente provocados por tensiones pasadas entre la víctima y su círculo cercano.

Carolina Flores, exreina mexicana. Foto: TikTok @carolinaff444

A pesar de la tristeza que llenó las redes sociales, muchos comenzaron a revisar las cuentas oficiales de la exreina, que solía ser más activa en TikTok.

Allí fue cuando llamó la atención una de las últimas publicaciones que hizo Carolina Flores, a inicios de abril. La modelo había subido un clip en compañía de su pequeño hijo, con quien mostraba uno de los instantes más especiales que atravesaban.

Según lo registrado, la mexicana publicó un video en el que cuenta un momento cariñoso que tuvo con su hijo, mostrando cómo lo disfrutaban juntos.

En la grabación, ella está tumbada con el bebé, que le apoya los pies en los muslos. La exreina lo cubría con una manta, así que al levantarla se ve la cercanía y el cariño entre ellos.

“Tú qué vas a saber de amor, si nunca te subieron los piecitos así”, escribió, junto a un emoji de corazón blanco.

Los comentarios no demoraron en plasmar la preocupación por el menor, quien perdió a su madre de una forma muy cruda. Otros lamentaron todo esto, indicando que el niño ya no contaría con la presencia de Flores y tendría que atravesar un proceso complejo para entender el caso.