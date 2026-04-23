Sale a la luz lo que dijo suegra de exreina Carolina Flores tras supuestamente asesinarla: video mostró qué pasó

Las investigaciones sobre el caso avanzaron tras el análisis de una grabación de seguridad del interior de la vivienda, la cual permitió reconstruir parte de lo sucedido. En las imágenes se aprecia que, presuntamente, una mujer identificada como Erika María N., suegra de la víctima, habría disparado luego de una discusión.

Posteriormente, la joven se dirige hacia una habitación, seguida por la agresora; aunque ese momento no queda registrado en cámara, se alcanzan a escuchar varias detonaciones.

Ella era Carolina Flores, exreina de belleza que habría sido asesinada a tiros por su suegra en México

El hecho ocurrió el pasado 15 de abril en Ciudad de México, donde perdió la vida Carolina Flores Gómez, reconocida por haber sido Miss Teen Universe Baja California 2017. La mujer, de 27 años, fue encontrada dentro de un exclusivo apartamento en la colonia Polanco con una herida de bala en la cabeza.

Según los primeros reportes, no se evidenciaron signos de ingreso forzado en el lugar, lo que sugiere que el responsable sería alguien cercano a su entorno. Además, el informe de necropsia reveló que el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza y el tórax, lo que aumentó la conmoción frente a este caso, que aún continúa bajo investigación.

Sin embargo, la atención de los curiosos se posó en un video que salió a la luz, el cual mostró lo que realmente pasó en la vivienda de la familia. Las imágenes mostraron a la suegra de la celebridad, quien estaba dialogando con ella en la sala y luego habría reaccionado de forma impensable.

En la grabación, compartida por Carlos Jiménez, se logra escuchar lo último que dijo la mujer en el lugar, después de que se registraran los tiros en contra de Flores.

De acuerdo con lo recopilado, el esposo de la exreina se dirige a la habitación, donde hubo gritos y ruidos fuertes, encontrando la escena que conmocionó a miles de personas. De hecho, allí es cuando su madre lanzó varias palabras, tomadas como una declaración de lo que pasó.

Ante el reclamo de su hijo, la mujer se mostró fría y distante, respondiendo: “Nada, me hizo enfadar, ella fue la culpable”.

Luego de esto, asegura que la familia de su hijo también es suya, por lo que muestra su enojo porque Carolina Flores “le robó a su hijo”.

“Tú eras mío y ella te robó”, dice antes de que se corte el video.