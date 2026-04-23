Ella era Carolina Flores, exreina de belleza que habría sido asesinada a tiros por su suegra en México

El pasado 15 de abril se registró un hecho violento en Ciudad de México, donde perdió la vida Carolina Flores Gómez, quien había sido coronada como Miss Teen Universe Baja California 2017. La joven, de 27 años, fue hallada dentro de un exclusivo apartamento en la colonia Polanco con una herida de bala en la cabeza.

Exreina de belleza habría sido asesinada por su propia suegra en México; el momento del ataque quedó grabado en video

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar no se evidenciaron señales de ingreso forzado, lo que apuntaría a que el responsable sería alguien de su círculo cercano. Con el avance de la investigación, una grabación de seguridad del interior de la vivienda permitió reconstruir parte de lo ocurrido.

En las imágenes, se observa cómo, presuntamente, una mujer identificada como Erika María N., suegra de la víctima, habría accionado un arma de fuego tras una discusión. Posteriormente, la joven se dirige hacia una habitación, seguida por la agresora. Aunque la escena queda fuera del alcance de la cámara, se escuchan varias detonaciones.

Según el informe de necropsia, el cuerpo presentaba varios impactos de bala, distribuidos entre la cabeza y el tórax, un dato que incrementó la conmoción alrededor de este caso que sigue bajo investigación.

¿Quién era Carolina Flores Gómez?

Carolina Flores Gómez nació en Ensenada, Baja California, y tenía 27 años. Se dio a conocer en la farándula internacional con su rol de reina de belleza, brillando en pasarelas y escenarios del espectáculo. Los certámenes fueron su impulso, abriéndose camino en 2017 tras ser coronada como Miss Teen Universe Baja California.

Este espacio la ayudó a darse a conocer entre el público nacional, saliéndose un poco de su estado natal. Su rostro y belleza destacaron siempre, cautivando en redes sociales donde sumaba a miles de seguidores.

Carolina Flores era madre de una pequeña niña, mostrando un poco de su faceta materna en plataformas digitales. En este mismo espacio compartía contenidos de superación, frases motivacionales y recuerdos con sus familiares.

Lo particular era que la joven solía afirmar que estaba contenta con su proceso actual, llevando una etapa serena y tranquila con su entorno.