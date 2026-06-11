“Me dañé mi cara”: la cruda confesión de Nanis Ochoa tras someterse a complejas cirugías de reconstrucción facial

La actriz y presentadora colombiana Nanis Ochoa reveló públicamente los difíciles meses que ha afrontado debido a un complejo procedimiento maxilofacial y reconstructivo en su rostro. En una reciente entrevista, la empresaria detalló las complicaciones derivadas de un implante estético que le fue colocado en su adolescencia, aclarando que sus recientes ingresos al quirófano responden estrictamente a necesidades funcionales y de salud, y no a un fin cosmético actual.

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Nanis Ochoa, reconocida por su trayectoria en producciones de televisión, su paso como conductora del programa de entretenimiento Lo Sé Todo y su participación en formatos de telerrealidad como Mundos Opuestos y La Casa de los Famosos, explicó detalladamente el origen de su situación médica. Según sus declaraciones, durante su etapa de crecimiento no desarrolló de forma adecuada el maxilar inferior.

A pesar de haber recibido tratamientos de ortodoncia convencional en su niñez, estos no lograron corregir la proyección de su mentón. Ante este escenario, cuando tenía 14 años, se tomó la decisión familiar de colocarle un implante de silicona en la zona afectada. De acuerdo con el testimonio de la presentadora, con el paso de las décadas, dicho material generó un desgaste severo en la estructura ósea subyacente.

“Este implante lo que hizo fue comerme el hueso y ya me estaba llegando al nervio”, afirmó Ochoa, señalando además que empezó a experimentar dificultades funcionales como problemas de deglución, episodios de ahogo y ronquidos prolongados asociados a una deficiente oxigenación.

Ante los riesgos diagnosticados mediante tomografías, un especialista en cirugía maxilofacial determinó la urgencia de practicar una cirugía ortognática. Este procedimiento tiene como propósito corregir la posición de los maxilares para restablecer la simetría facial y optimizar funciones vitales como el poder masticar, la respiración y la salud articular.

La primera intervención quirúrgica se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2025. Aunque los resultados iniciales parecieron favorables, un mes después la presentadora manifestó una visible asimetría en su boca, ocasionada por la fractura de las placas de fijación en el costado derecho de su rostro.

Para subsanar este inconveniente, Ochoa ingresó nuevamente al quirófano a inicios de 2026. No obstante, durante este segundo procedimiento, se presentó una nueva fractura en las placas del lado izquierdo, lo que derivó en un desplazamiento de la estructura facial y obligó a los especialistas a ejecutar una tercera cirugía de reconstrucción inmediata con material de alta resistencia.

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La modelo enfatizó que el proceso ha tenido un fuerte impacto en su bienestar emocional y en su entorno laboral, dado que las redes sociales y su imagen pública constituyen su principal fuente de ingresos económicos. La exposición a críticas en plataformas digitales la llevó a buscar acompañamiento profesional en las áreas de psicología y psiquiatría.

“Yo lo hice por tema de salud, la gente dice que fue por vanidad”, puntualizó Ochoa. La presentadora concluyó manifestando optimismo frente a los resultados de su última intervención reconstructiva, indicando que percibe una evolución favorable en la alineación de su rostro y esperando que sea el procedimiento definitivo para su recuperación integral.