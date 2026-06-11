Linda Caicedo fue sorprendida por su novia con un amoroso detalle tras coronarse campeona con la Selección Colombia

La atacante colombiana Linda Caicedo cerró una destacada participación con la Selección Colombia Femenina tras la obtención del título en la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Más allá del logro deportivo, que asegura además la presencia del combinado nacional en el Mundial Femenino de Brasil 2027, la jugadora del Real Madrid llamó la atención de sus seguidores debido a un video difundido en redes sociales, donde se observa el afectuoso recibimiento que le organizó su pareja sentimental a su regreso al país.

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El camino hacia el campeonato no estuvo exento de dificultades para la vallecaucana. Durante el compromiso previo frente a la selección de Uruguay, Caicedo encendió las alarmas del cuerpo técnico al tener que ser sustituida por molestias físicas. Pese a la preocupación inicial sobre una posible lesión muscular, el equipo dirigido en la cancha logró imponerse 1-0 con una anotación de Gisela Robledo, sellando de forma anticipada la clasificación a la cita mundialista de 2027.

Contra los pronósticos médicos iniciales, la delantera del Real Madrid logró recuperarse a tiempo para disputar el partido definitivo. En la final del torneo, la Selección Colombia se impuso con un marcador de 4-3 ante Paraguay. Según reportó el diario deportivo AS, Caicedo no solo formó parte del once titular, sino que aportó uno de los goles decisivos para la obtención del campeonato. Las jugadoras Anita Guzmán, en dos oportunidades, y Marcela Restrepo completaron el marcador para la escuadra tricolor.

Tras culminar los compromisos deportivos y las celebraciones oficiales con sus compañeras de equipo, se conoció un video en redes sociales que retrata un momento de la vida privada de la futbolista. En las imágenes se observa cómo la novia de Linda Caicedo la esperaba con un ramo de flores a su llegada, un gesto que rápidamente generó interacciones y comentarios entre los aficionados al fútbol femenino.

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A sus 20 años, Caicedo ha consolidado una carrera que incluye participaciones en mundiales de distintas categorías, nominaciones a galardones internacionales y un rol protagónico en el Real Madrid de España, hecho que incrementa el interés de la opinión pública sobre sus actividades dentro y fuera de las canchas.

El título con la Selección Colombia corona una temporada de alta competencia para la delantera. Caicedo registró una destacada campaña con el Real Madrid Femenino, acumulando un total de 13 goles y 10 asistencias. Estas cifras la llevaron a ser elegida por los aficionados del club español como la mejor jugadora de la temporada.

El cierre de este ciclo competitivo con el trofeo continental de la Conmebol consolida a Linda Caicedo como una de las referentes principales del balompié femenino en el mundo.