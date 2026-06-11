El impactante ‘look’ de Shakira en la inauguración del Mundial 2026: todos los detalles de su show y vestuario en el Estadio Azteca

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 inició formalmente en el Estadio Azteca de la Ciudad de México con una ceremonia de apertura que congregó a un diverso elenco de artistas internacionales. Ante una asistencia reportada de 87.000 espectadores en el recinto y una audiencia global millonaria a través de la televisión, la música y las propuestas de vestuario compartieron el protagonismo en una jornada marcada por las identidades culturales de los países organizadores.

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La representación colombiana estuvo liderada por Shakira y J Balvin, quienes junto a figuras como Burna Boy, Maná, Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules, articularon un espectáculo donde el diseño de modas operó como un vehículo de expresión visual y narrativa.

La artista barranquillera, encargada de interpretar “Dai Dai”, el tema oficial de la competencia, basó su propuesta estética en una evolución de la indumentaria deportiva contemporánea. El atuendo, coordinado por su estilista de confianza, Nicolás Bru, consistió en un body asimétrico de malla en tono amarillo vibrante, complementado con una minifalda blanca adornada con flecos lilas y detalles gráficos.

El calzado elegido consistió en zapatillas blancas en armonía con el conjunto, reforzando una estética netamente urbana y funcional para la exigencia de las coreografías. Diversos analistas del sector de entretenimiento han apuntado que esta elección guarda similitud estructural con el vestuario utilizado en el videoclip de la canción, con la diferencia del cambio de la paleta verde original por la combinación de amarillo y blanco.

Acompañada por un grupo de bailarines vestidos con uniformes deportivos en blanco, amarillo y negro, la presentación buscó proyectar dinamismo y coherencia con el entorno futbolístico. Tras el show, la cantante utilizó sus plataformas oficiales para emitir un mensaje enfocado en la educación y la infancia, pidiendo que el torneo sea “una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”.

El segmento interpretativo contó con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, referente global del género afrobeat. Su propuesta de vestuario optó por un enfoque de alta costura urbana, consistente en un conjunto denim en tono celeste claro de silueta holgada. Los accesorios, que incluyeron gafas de sol espejadas y pendientes llamativos, aportaron un contraste texturizado y sobrio frente a los colores más saturados del resto de la producción.

Por su parte, el colombiano J Balvin recurrió a una paleta de fuerte impacto visual que integró colores característicos de la bandera de México, país anfitrión de la jornada de apertura.

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El intérprete lució una camisa roja brillante acoplada con un pantalón verde claro de corte amplio y una corbata blanca. Su equipo de bailarines complementó la puesta en escena portando trajes en bloques de colores saturados (azul, lila, amarillo y verde), generando un efecto óptico de bloque de color en el centro del campo de juego.

La estructura de la ceremonia inaugural ofreció una transición de géneros que inició con la banda de rock mexicana Maná y el solista venezolano Danny Ocean. Posteriormente, la participación de Belinda en colaboración con la agrupación de cumbia Los Ángeles Azules y la presencia de Ryan Castro y Lila Downs terminaron de delinear un bloque musical que priorizó la diversidad de ritmos latinoamericanos y globales.