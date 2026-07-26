Abelardo De La Espriella hizo sorprendente promesa a don Luis, el vendedor de panela que se hizo viral

Don Luis Felipe Yagüe, el vendedor de panela de Florencia (Caquetá) que se volvió viral tras ser rechazado por un profesor debido a sus preferencias políticas, comenzó a recibir el acompañamiento que había anunciado Abelardo De La Espriella.

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El presidente electo presentó oficialmente la denominada Ruta Milagro, una estrategia con la que busca fortalecer pequeños emprendimientos y que tendrá al comerciante como su primer beneficiario.

De La Espriella reiteró que el caso de don Luis representa la realidad de miles de colombianos que trabajan diariamente para sacar adelante a sus familias.

Además, anunció que creará un comité de expertos liderado por el empresario Arturo Calle. Según explicó, este grupo tendrá la tarea de aportar su experiencia para analizar los principales retos del país y formular propuestas frente a los desafíos económicos y sociales de Colombia.

Abelardo De La Espriella y Arturo Calle Foto: Semana

El encuentro comenzó con un intercambio de regalos

La reunión, presentada en un video durante la transmisión en vivo, inició con un gesto del comerciante hacia Abelardo De La Espriella. Don Luis le entregó algunos de los productos que vende en su negocio como muestra de agradecimiento.

Por su parte, De La Espriella aseguró que espera que el emprendimiento del vendedor continúe creciendo y afirmó que el objetivo del programa es respaldar a quienes viven de su trabajo.

Así será el acompañamiento que recibirá don Luis

En el encuentro también participó el ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien explicó cómo se desarrollará el acompañamiento que recibirá don Luis durante los próximos meses.

Según indicó el funcionario, el proceso estará dividido en cuatro etapas: un diagnóstico del negocio y un plan de trabajo, la implementación de mejoras, la búsqueda de nuevos mercados para comercializar los productos y, finalmente, el seguimiento de los resultados.

“Vamos a pasar por cuatro etapas: la etapa de diagnóstico y plan de acción, la implementación de mejoras, la conexión con mercados nuevos y el seguimiento”, explicó Gómez Amín.

El ministro añadió que el respaldo no terminará con las primeras asesorías. “Hasta que usted no esté bien y produciendo resultados, no nos quedamos quietos”, aseguró.

Abelardo destacó el acto que vivió don Luis

Durante el acto, De La Espriella afirmó que la polémica que rodeó al vendedor terminó convirtiéndose en una oportunidad para impulsar su negocio.

“Le quisieron hacer un mal y lo que le hicieron fue un bien”, expresó De La Espriella antes de anunciar oficialmente el inicio de la Ruta Milagro.

Asimismo, destacó que don Luis representa a millones de colombianos que trabajan todos los días y aseguró que merece respaldo para seguir creciendo.

“Usted es un orgullo de Colombia, usted me inspira a seguir dando la pelea por este país. Usted es un colombiano al que hay que apoyar, al que hay que defender y al que hay que impulsar. Así que cuente conmigo para todo”, manifestó De La Espriella.

Don Luis Felipe, emprendedor rechazado por un profesor en Caquetá Foto: cortesía

También lo invitó a la posesión presidencial

Como parte del encuentro, De La Espriella confirmó que don Luis será uno de sus invitados especiales a la ceremonia de posesión presidencial.

Además, anunció que el empresario Arturo Calle se encargará de confeccionar el traje que el vendedor usará durante el evento.

Don Luis conoció las etapas del programa y recibió una invitación especial de Abelardo. Foto: @DELAESPRIELLASTYLE

“Quiero que vaya donde mi gran amigo don Arturo Calle para que le hagan el vestido para la posesión. Estará usted en primera fila, en mi posesión, al lado de todas las delegaciones de presidentes y hasta del rey de España”, afirmó De la Espriella.

La Ruta Milagro comenzará con don Luis como primer beneficiario y, según lo anunciado por el presidente electo, buscará extender el acompañamiento a otros emprendedores y pequeños empresarios del país.