Abelardo De La Espriella anunció alocución sobre el rumbo de la “patria milagro”: “Nuestras promesas al país”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó que este domingo 26 de julio ofrecerá una alocución dirigida a todos los colombianos. En ese espacio, según anticipó, dará a conocer decisiones que marcarán el inicio de su administración y explicará parte del rumbo que pretende imprimirle al país desde el comienzo de su mandato.

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El anuncio se hará este domingo en la noche

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, De La Espriella confirmó que la intervención se realizará este domingo 26 de julio a las 8:00 de la noche y será transmitida en vivo por sus plataformas digitales.

En el mensaje, el presidente electo señaló que la alocución estará enfocada en presentar decisiones que considera determinantes para el inicio de su gobierno.

“Esta noche me dirigiré a todos los colombianos para compartir decisiones fundamentales sobre el rumbo de la Patria Milagro y las acciones con las que comenzaremos a cumplirle al país desde el primer día”, afirmó Abelardo De La Espriella.

Asimismo, extendió una invitación para que los ciudadanos sigan la transmisión.

“Los invito a acompañarme y a seguir esta alocución”, agregó el presidente electo.

La transmisión será por redes sociales

De acuerdo con la información divulgada por su equipo, la alocución podrá seguirse en directo desde las cuentas oficiales del presidente electo en Instagram, TikTok, X, Facebook y YouTube.