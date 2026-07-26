Abelardo De La Espriella asumirá el próximo 7 de agosto como presidente de Colombia y una de sus prioridades, según ha dicho públicamente, será luchar contra la corrupción y perseguir a quienes han cometido este delito.

Por esa razón, se mostró preocupado por la información que ha revelado Angie Rodríguez, quien fue mano derecha de Gustavo Petro, donde asegura que el Gobierno Petro busca sacar más de $1 billón del Fondo Adaptación a días de dejar el poder.

Angie Rodríguez enciende las alarmas: Gobierno Petro busca sacar más de $1 billón del Fondo Adaptación a semanas de dejar el poder

SEMANA contó este domingo, 26 de julio, que pese a que actualmente se encuentra en incapacidad médica,Angie Rodríguez, desde la gerencia del Fondo Adaptación, encendió las alarmas sobre la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de extraer más de un billón de pesos de la entidad.

Esto ocurre en el marco del Decreto 0802, expedido el 23 de julio de 2026, en el que se declara la emergencia por el fenómeno de El Niño.

Y en el consejo de ministros del 21 de julio, el presidente Gustavo Petro dio la orden de extraer los recursos del Fondo Adaptación.

Como Angie Rodríguez lleva un par de semanas alertando sobre presuntas irregularidades en el Gobierno Petro, el presidente electo Abelardo De La Espriella aseguró que se le deben dar todas las garantías.

“Señores ministro del Interior designado, @Rodrigo_Lara, y señor director de la UNP designado, @DidierblancoR, encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez", dijo el mandatario electo en su cuenta en X.

Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero ejerce presión en el Gobierno Petro diciendo que tiene “vínculos con el ELN”

Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para que conozcan a fondo todo lo que está denunciado Rodríguez.

“Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”, reiteró De La Espriella.

De La Espriella aseguró que la corrupción no tendrá tolerancia en su mandato y que se prestará con mucha atención a quienes hagan denuncias de este flagelo que padece el país.

SEMANA conoció que la gerencia del fondo emitió una alerta a los entes de control y a la Defensoría del Pueblo, en la que aseguró que se trata de “criterios de oportunidad política” sin sustento técnico y que esos recursos pertenecen a proyectos destinados a la región de La Mojana.

Alerta del Fondo Adaptación a la Contraloría. Foto: SEMANA

En el mes de abril Angie Rodríguez, dio una reveladora entrevista al director de SEMANA, Yesid Lancheros, y mostró que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro hay una estrategia de al menos 20 funcionarios que quieren echarla del cargo. Entregó nombres propios, habló de chats, fotografías, “espías” en el Estado y contó secretos de cómo se gobierna desde el interior de la Casa de Nariño.