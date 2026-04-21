Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero ejerce presión en el Gobierno Petro diciendo que tiene “vínculos con el ELN”

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, denunció en SEMANA que Juliana Guerrero mandaría en varias entidades y ejerce presión diciendo que tiene “vínculos con el ELN”.

De acuerdo con Rodríguez, una de las entidades en las que tendría poder es el Fondo Colombia Paz, donde, por orden de Guerrero, habrían sacado a un funcionario “muy técnico, muy íntegro”.

“¿Quién estaba detrás de la denuncia? Pues la señora Juliana Guerrero. Ella llega a la entidad, sacan al señor de la entidad y ella entra al Fondo a reunirse con la nueva directora. Hasta hace poco renunció, me dijeron que no aguantaba las presiones, no sé si eso sea cierto o no. Pues la considero, nadie se va a aguantar las presiones de ellos", manifestó.

Y agregó que mucho menos cuando Guerrero se “ufanaba” de tener “vínculos con el ELN”.

“Lo digo con conocimiento de causa, porque me pasó a mí. Más cuando la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Cualquier persona que la escuche, la gente siente miedo", sostuvo en entrevista con SEMANA.

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Y continuó Rodríguez: “Delante mío sí lo hizo. O sea, me decía que ella era amiga de ellos y que ella tenía buena relación”.

“Entonces obviamente, cuando las personas ven o escuchan eso —en mi caso yo lo vi y lo escuché porque me lo dijo a mí— pues las personas piensan dos veces antes de hablar algo en contra de ella", dijo.

En SEMANA, Angie Rodríguez denunció una presunta red criminal dentro de la Casa de Nariño de al menos 20 funcionarios, los cuales se habrían unido en su contra para difamarla, espiarla y finalmente sacarla del Gobierno nacional.