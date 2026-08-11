Exfiscal Barbosa pide investigar donaciones para el terremoto recaudadas por congresista del petrismo: “Jurídicamente delicado”

Le llueven críticas a Óscar Benavides, representante a la Cámara por las negritudes, por haber habilitado cuentas particulares con el fin de recaudar fondos para enviar ayudas a zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

El exfiscal Francisco Barbosa, a través de sus redes sociales, aseguró que lo que hace el parlamentario es “jurídicamente muy delicado”, dado que administra de forma informal recursos donados por la ciudadanía.

“Lo que está haciendo este senador es jurídicamente muy delicado. Anuncia que ya ha recaudado más de $ 300 millones para la tragedia y sigue difundiendo varias cuentas para recibir dinero. La solidaridad no autoriza a un congresista a convertirse en administrador informal de cientos de millones recaudados del público”, señaló el exfiscal en su cuenta de X.

Lo que está haciendo este senador es jurídicamente muy delicado. Anuncia que ya ha recaudado más de $300 millones para la tragedia y sigue difundiendo varias cuentas para recibir dinero. La solidaridad no autoriza a un congresista a convertirse en administrador informal de… https://t.co/N4FFiKXoje — Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) August 11, 2026

Agregó que las autoridades deben investigar quiénes son los titulares de las cuentas, quién maneja el dinero y cuál es su destino.

“El art. 316 del Código Penal sanciona la captación masiva y habitual sin autorización. Además, deben examinarse las incompatibilidades de los arts. 180 y 183 de la Constitución y el art. 268.4 de la Ley 5.ª de 1992, que obliga al congresista a abstenerse de invocar su condición para obtener provecho personal indebido”, expresó en la publicación.

Aseguró que, en caso de encontrar alguna causal, esto podría incluso costarle la investidura a Benavides.

“Aquí no bastan las buenas intenciones: cuando un senador recauda semejantes sumas aprovechando su exposición pública, tiene que existir trazabilidad y rendición de cuentas peso por peso”, concluyó el exfiscal en X.

De acuerdo con el congresista Benavides, ya ha recaudado más de $ 300 millones de pesos; una de las cuentas habilitadas pertenece a Francisco Ibalde, uno de sus aliados políticos.

“En este momento, hemos recaudado más de $ 300 millones de pesos, que serán destinados para que las familias del departamento del Chocó y en otras zonas del país puedan ver el brazo solidario de todos los colombianos, que nos hemos unido en esta causa noble”, informó el congresista en un video publicado en X.

El parlamentario sigue recaudando y aseveró que en breve hará las primeras compras para enviar ayudas a las zonas afectadas.