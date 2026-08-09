“Deben declararlo insubsistente ya”: Francisco Barbosa por polémica que vincula a César Pachón, presidente de la ADR

Continúa la polémica por los fuertes señalamientos contra el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, en medio del escándalo por los presuntos contratos que querían aprobar de última hora en la entidad.

“No se le dispara a un compañero por la espalda”: Pachón responde a Gustavo Bolívar por contratos de última hora en la ADR

La controversia surgió luego de la resolución que expidió la entidad para habilitar de manera excepcional el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo y avanzar en las actuaciones misionales, presupuestales, precontractuales y contractuales.

Según el periodista Melquisedec Torres, había “un convenio por 192.555 millones de pesos que tenía listo para firmar, afanadísimo, don César Pachón, saliente director de la ADR con la UNGRD. Por esto fue que expidió una resolución declarando “día hábil” el sábado 8 de agosto y declarando insubsistente al vicepresidente de gestión contractual".

Tras la revelación, el exfiscal Francisco Barbosa se pronunció a través de sus redes sociales, desde donde pidió que se declare desde ya insubsistente al actual presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.

“Si esto es cierto, a ese sinvergüenza de César Pachón deben declararlo insubsistente ya. No esperar al lunes. También echar para atrás esa contratación. Esa ralea petrista es lo más dañino que le cayó a Colombia”.