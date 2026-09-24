El presidente Abelardo De La Espriella visitó a Cali y protagonizó un noble gesto: ¿de qué se trató?

El presidente Abelardo De La Espriella protagonizó un noble gesto en Cali este jueves 24 de septiembre.

Dialogó con Stephany Echevarría, la mujer que durante el terremoto del pasado 10 de agosto protegió con su propio cuerpo a su hija bajo los escombros durante horas, mientras le cantaba para mantenerla con vida y darle fuerzas.

Tras el fuerte movimiento telúrico, la mujer perdió sus dos piernas, pero no su sonrisa para salir adelante, dijo De La Espriella en su cuenta oficial de X, donde entregó detalles de su visita.

“Quisimos acompañarla en este nuevo comienzo. Le entregamos un apartamento nuevo y completamente amoblado para que, junto a su hija, pueda reconstruir su vida con tranquilidad, dignidad y esperanza”, contó el presidente.

Stephany, según el presidente, “representa la fuerza de las madres colombianas y el espíritu de un país que, incluso en medio del dolor, se levanta y jamás se rinde ante la adversidad”.

En sus redes sociales, el Tigre también dijo: “En Cali viví una jornada profundamente conmovedora, mirando a los ojos a nuestra gente y llevándoles un mensaje claro de esperanza: ninguna familia damnificada por el terremoto caminará sola. Reconstruir la patria significa convertir la solidaridad en soluciones reales. Por eso, junto al sector empresarial, entregamos soluciones de vivienda para devolverles a las familias la tranquilidad de un techo propio, la dignidad golpeada por el sismo y, sobre todo, la certeza de que estamos a su lado”.

Y añadió: “Cada hogar que entregamos representa mucho más que paredes y un techo: es una familia que vuelve a empezar, un sueño que se reconstruye y una prueba de que, aun en medio de la adversidad, Colombia se levanta más fuerte que nunca”.