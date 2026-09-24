“Me rindo”: Famoso actor fránces murió tras someterse a la eutanasia por dolores insoportables

El actor, director y dramaturgo francés Arnaud Denis falleció el 22 de septiembre de 2026 en Namur, Bélgica, a los 43 años de edad, al someterse a un procedimiento de eutanasia.

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La noticia fue confirmada por su amiga cercana y actriz Delphine Depardieu al diario francés Le Parisien, señalando que el artista padecía un cuadro de dolores crónicos e incapacitantes que afectaron de manera severa su calidad de vida y su carrera profesional durante los últimos tres años.

Según las declaraciones recogidas por medios de comunicación franceses, el deterioro en la salud de Denis comenzó tras someterse a una intervención quirúrgica el 17 de julio de 2023 para tratar una hernia inguinal derecha, procedimiento en el cual se le implantó una malla de polipropileno.

A partir de dicha operación, el actor reportó una serie de síntomas progresivos que incluyeron dolores agudos, náuseas, temblores y alteraciones de carácter digestivo, muscular y neurológico.

De acuerdo con información del periódico Le Monde, el cuadro de salud provocó que Denis perdiera aproximadamente 17 kilos en un lapso de tres meses, derivando en un estado de invalidez severa que le impidió continuar con su ejercicio artístico.

A pesar de que la prótesis le fue retirada mediante una intervención posterior en Estados Unidos en abril de 2024, los síntomas no disminuyeron.

Philippe Courtois, abogado del intérprete, señaló a la agencia de noticias AFP que el sufrimiento físico se volvió persistente con el paso de los meses.

En enero de 2026, el artista hizo pública su intención de solicitar la eutanasia en Bélgica, país que cuenta con un marco legal para la muerte asistida bajo estrictas evaluaciones médicas.

En marzo de este año, durante una entrevista concedida al medio Le Progrès mientras permanecía en cuidados paliativos, Denis explicó que, tras haber explorado múltiples opciones terapéuticas sin obtener alivio, consideraba que había agotado las alternativas médicas disponibles.

Antes de su fallecimiento, Denis compartió un mensaje en sus canales de comunicación en el cual expresó las dificultades que enfrentó durante el proceso:

“Aguanté, a toda costa, durante tres años de sufrimiento insoportable. Ahora me rindo. Es mi derecho”, afirmó el artista en la publicación.

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El abogado de la familia confirmó que el procedimiento llevado a cabo el 22 de septiembre contó con la evaluación y aprobación previa de tres médicos, conforme a los requisitos establecidos por la legislación belga para casos de sufrimiento físico constante e incurable.

Arnaud Denis desarrolló una carrera enfocada en la interpretación y puesta en escena del repertorio clásico. A los 20 años fundó la compañía Les Compagnons de la Chimère, la cual dirigió por más de una década.