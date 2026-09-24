Ana Lucía Pineda habló de su papel como primera dama y se destapó sobre detalle con Abelardo De La Espriella: “Siempre habrá una razón”

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia y esposa del presidente Abelardo De La Espriella, volvió a llamar la atención de los usuarios en redes sociales luego de publicar un contenido que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Ana Lucía Pineda, primera dama, reaccionó y envió mensaje a Adriana Arboleda, famosa modelo y empresaria, por sentido tema

La primera dama acostumbra a utilizar sus plataformas digitales para compartir detalles de su día a día, momentos familiares y diferentes aspectos de su vida pública. Sin embargo, en esta oportunidad optó por un mensaje con un tono más directo y emocional, que despertó especial interés entre quienes siguen su cuenta.

El contenido fue publicado en su perfil oficial de Instagram y estuvo acompañado de una serie de fotografías. En la publicación, Pineda también respondió una serie de preguntas que suelen hacerle sus seguidores, dejando ver una faceta más personal y cercana ante la comunidad que la acompaña en esta red social.

Según quedó registrado, la primera dama utilizó un carrete para ubicar las principales interrogantes que recibía, enfocadas en su gestión, su papel en el país y las acciones que había emprendido desde que llegó al poder con su esposo.

En primer lugar, Pineda habló sobre la razón por la que su rol de primera dama se veía tan distinto al resto. Allí explicó lo que había detrás, siendo clara en las decisiones que tomó.

“¿Por qué mi liderazgo como primera dama se ve diferente? Esa es la idea: liderar también es participar, escuchar, acompañar y servir”, dijo.

“¿Por qué creaste una fundación? Porque las ganas de ayudar deben convertirse en acciones que transformen vidas”, agregó.

En cuanto a su posición junto a Abelardo De La Espriella, la mujer explicó que seguía apoyándolo en todo momento, precisamente por la familia unida que habían construido desde hace mucho tiempo.

“¿Por qué apoyas tanto a tu esposo? Porque detrás de un proyecto de país también hay una familia que camina unida”, escribió.

“¿Por qué seguir adelante cuando ayudar parece difícil? Porque siempre habrá una razón para servir y una vida que podamos transformar”, concluyó, dando claridad a las labores que seguían realizando tras las tragedias en Colombia.