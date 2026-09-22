El sentido mensaje de la primera dama, Ana Lucía Pineda, a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, tras su visita a Barranquilla

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, se pronunció este martes, 22 de septiembre, por medio de su cuenta oficial de Instagram tras participar en el recibimiento de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien llegó a Barranquilla para sostener un encuentro bilateral con el presidente Abelardo de la Espriella.

Abelardo De La Espriella entregó conclusiones de la reunión con la presidenta de Costa Rica desde Barranquilla

Pineda publicó varias fotografías de la jornada protocolaria, en las que aparece junto a ambos mandatarios y con las banderas de Colombia y Costa Rica de fondo. La primera dama acompañó las imágenes con un mensaje de bienvenida en el que destacó a la jefa de Estado costarricense.

“Junto al presidente de la República de Colombia, hoy recibimos con especial alegría a la presidenta de Costa Rica”, escribió Pineda en sus redes sociales.

Posteriormente, le dedicó unas palabras directamente a Fernández: “Bienvenida a Colombia, señora presidente Laura, mi admiración por su liderazgo y compromiso”.

Laura Fernández llegó a Barranquilla para reunirse con De la Espriella

La visita de Fernández tiene una particularidad: se trata de su primera salida al exterior como jefa de Estado, y Colombia fue el país escogido para realizarla. De acuerdo con la Cancillería de Colombia, la mandataria llegó durante la mañana al Comando Aéreo No. 3, en Barranquilla, para cumplir la agenda con el jefe de Estado colombiano.

De la Espriella también destacó públicamente la visita por medio de su cuenta de X y señaló que el encuentro buscaba fortalecer las relaciones entre ambos países y traducir la cooperación bilateral en acciones concretas para sus ciudadanos.

Uno de los principales asuntos de la reunión fue la seguridad regional. Colombia y Costa Rica acordaron profundizar mecanismos de cooperación, intercambio de información y desarrollo de capacidades para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Exclusivo: este es el aterrador mapa de calor de las FF. MM. sobre la presencia de grupos criminales

A su llegada, Fernández se refirió precisamente a ese objetivo y aseguró que los dos gobiernos son aliados para “erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos”. Además, resaltó los vínculos entre las dos naciones y la importancia de trabajar conjuntamente frente a amenazas que superan las fronteras.

La mandataria costarricense señaló posteriormente que su país incrementará los esfuerzos para impedir que las estructuras vinculadas al narcotráfico consoliden operaciones en su territorio. Por su parte, el Gobierno colombiano planteó avanzar hacia una estrategia regional coordinada frente al crimen organizado.

En medio de esa agenda diplomática, Ana Lucía Pineda centró su publicación en Instagram en la bienvenida a Fernández, resaltando su liderazgo y dejando registro de su participación en el recibimiento oficial de la presidenta costarricense en Colombia.