Alcalde cayó en estafa de supuesta ayuda por el terremoto: “Da rabia que jueguen con el dolor y la necesidad de la gente”

Una revelación genera conmoción en el Eje Cafetero: el alcalde del municipio de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, denunció públicamente haber sido engañado por una red fraudulenta.

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El mandatario explicó que personas inescrupulosas utilizaron la identidad de un congresista de la República para prometer la entrega de multimillonarios aportes destinados a la atención de comunidades vulnerables y damnificadas de la población tras el devastador terremoto en Colombia.

Roberto Jimènez Naranjo conversa con un hombre que le cuenta la inaguración de la sede del equipo

De acuerdo con las declaraciones del burgomaestre, la maniobra delictiva se estructuró sobre la urgente necesidad de recursos que enfrentan las administraciones locales para solucionar emergencias sociales.

Los estafadores contactaron a las autoridades prometiendo el envío de insumos y materiales, solicitando posteriormente transferencias de dinero bajo el pretexto de costear el transporte y la logística de los cargamentos hacia el municipio.

Caída en el engaño y vinculación de la Gobernación

El mandatario dosquebradense reconoció de manera abierta haber realizado desembolsos económicos a favor de la estructura ilegal, impulsado por la inmediatez de llevar soluciones a la ciudadanía afectada.

Jiménez Naranjo aclaró que su reacción no obedeció a la ingenuidad, sino a la desesperación institucional por conseguir apoyos en momentos de crisis presupuestal y operativa.

En sus manifestaciones, el alcalde reveló que la vinculación inicial con el suplantador se facilitó debido a que el propio gobernador de Risaralda sirvió como puente de contacto, tras haber sido víctima de la misma narrativa engañosa.

Esta articulación institucional inicial otorgó aparente credibilidad a las gestiones del falso parlamentario antes de que se alzara la alerta sobre la falsedad de los ofrecimientos.

Rechazo ético y llamado a la solidaridad

Roberto Jiménez expresó su profunda indignación frente al accionar de delincuentes que manipulan la angustia de los mandatarios y las carencias del sector público.

El alcalde calificó como una afrenta a la dignidad de la población el uso de emergencias para cometer fraudes, rechazando que se instrumentalice el dolor de las personas en beneficio de redes criminales.

“Da rabia que jueguen con el dolor y la necesidad de la gente en momentos donde no se debiera jugar con la dignidad de uno”, enfatizó el funcionario.

Tras dar a conocer el caso, las autoridades locales procedieron a instaurar las denuncias correspondientes ante los organismos de investigación para dar con el paradero de los responsables de la suplantación.