Alerta en Cali: autoridades revisan posible artefacto explosivo cerca del Cantón Militar Pichincha

Alrededor de las 6 de la tarde de este martes 22 de septiembre, ciudadanos de Cali comenzaron a reportar, a través de sus redes sociales, la presencia de un posible artefacto explosivo en la calle 5 con carrera 80, cerca del Cantón Militar Pichincha, situación que ha generado congestión vehicular en el sentido norte.

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De momento, la información que pudo conocer SEMANA es que las autoridades enden la situación para verificar si el artefacto resulta ser positivo o negativo.

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