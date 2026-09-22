CALI

Alerta en Cali: autoridades revisan posible artefacto explosivo cerca del Cantón Militar Pichincha

Este 22 de septiembre, las autoridades verifican si la alarma, encendida por reportes ciudadanos.

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José Luis Goyeneche García

22 de septiembre de 2026 a las 6:54 p. m.
Posible artefacto explosivo en Cali.
Posible artefacto explosivo en Cali. Foto: Captura de pantalla redes sociales / Montaje SEMANA

Alrededor de las 6 de la tarde de este martes 22 de septiembre, ciudadanos de Cali comenzaron a reportar, a través de sus redes sociales, la presencia de un posible artefacto explosivo en la calle 5 con carrera 80, cerca del Cantón Militar Pichincha, situación que ha generado congestión vehicular en el sentido norte.

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De momento, la información que pudo conocer SEMANA es que las autoridades enden la situación para verificar si el artefacto resulta ser positivo o negativo.

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