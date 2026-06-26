Atentado al Cantón Militar Pichincha en Cali: envían a la cárcel a dos presuntos implicados en el ataque con cilindros bomba

La investigación por el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha, en Cali, continúa avanzando. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de dos hombres señalados de haber participado en la planeación y ejecución del ataque ocurrido el pasado 24 de abril, una acción violenta que dejó dos mujeres heridas y provocó cuantiosos daños materiales en las instalaciones militares y sus alrededores.

Un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente investigador e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, conocido con el alias de Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas. Ambos son investigados por su presunta participación en el atentado y, de acuerdo con la Fiscalía, harían parte de una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc.

En video, la captura de alias Jey, presunto organizador del atentado terrorista al Cantón Militar Pichincha

Un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente investigador e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, conocido con el alias de Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas. Foto: FISCALÍA GENERAL

Las autoridades sostienen que cada uno habría cumplido un papel específico dentro de la logística del ataque. Según los elementos recopilados durante la investigación, Villalobos Aguilón sería la persona que adquirió la buseta escolar utilizada posteriormente como vehículo para transportar los explosivos hasta las inmediaciones del Cantón Militar Pichincha.

La Fiscalía indicó que el hombre habría comprado el automotor por un valor cercano a los 20 millones de pesos, adelantó los trámites correspondientes para formalizar el traspaso y posteriormente lo puso a disposición de otras personas, quienes presuntamente acondicionaron el vehículo con cilindros bomba y otros artefactos explosivos improvisados.

Alejandro Eder anuncia captura de dos presuntos responsables del atentado contra el Batallón Pichincha en Cali

Un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente investigador e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, conocido con el alias de Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas. Foto: FISCALÍA GENERAL

Por su parte, las investigaciones apuntan a que Freyde Tolimán habría desempeñado una función de apoyo durante el desplazamiento del vehículo cargado con explosivos. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el procesado se movilizó en una motocicleta de su propiedad con el propósito de alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y garantizar que la buseta llegara sin contratiempos hasta el sitio donde finalmente fueron activados los explosivos.

Las capturas de los dos hombres se realizaron en operativos simultáneos desarrollados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional. Los procedimientos incluyeron diligencias de registro y allanamiento en viviendas ubicadas en las comunas 3, 13 y 15 de Cali.

Durante estos operativos, las autoridades incautaron diversos elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial. Entre ellos figuran varias bolsas con pentolita, un explosivo de alto poder destructivo; cordón detonante; teléfonos celulares; material impreso y cartillas con alusiones a las disidencias de las Farc, así como una motocicleta que, según la investigación, habría sido utilizada para facilitar el recorrido del vehículo empleado en el atentado.

Un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente investigador e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, conocido con el alias de Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas. Foto: FISCALÍA GENERAL

Con base en estos hallazgos y en las demás evidencias recopiladas, un fiscal especializado contra el Crimen Organizado.

En el caso de ambos, la Fiscalía formuló cargos por concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio en grado de tentativa, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, de acuerdo con el grado de presunta responsabilidad individual establecido por los investigadores.

Durante las audiencias preliminares, los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, mientras avanza el proceso penal y continúa la recolección de pruebas, deberán permanecer privados de la libertad en un establecimiento carcelario por decisión judicial.

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El atentado contra el Cantón Militar Pichincha hizo parte de una serie de acciones violentas registradas en el suroccidente del país durante los últimos meses, una región donde las autoridades han advertido sobre el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y el incremento de ataques dirigidos contra la fuerza pública.

Un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente investigador e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, conocido con el alias de Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas. Foto: FISCALÍA GENERAL

Precisamente, la estructura Jaime Martínez, mencionada por la Fiscalía dentro de esta investigación, ha sido señalada en distintas ocasiones por organismos de seguridad como una de las principales organizaciones armadas que delinquen en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, donde mantiene confrontaciones con la fuerza pública y disputa corredores estratégicos para economías ilegales.

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La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan con el propósito de identificar a otros posibles responsables de la planeación, financiación y ejecución del atentado. Mientras tanto, los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada serán incorporados al proceso judicial para determinar la responsabilidad penal de los hoy procesados, siempre bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, que se mantiene vigente hasta que exista una decisión judicial definitiva.