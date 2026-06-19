La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, materializó en la ciudad de Cali la captura de dos hombres señalados de participar en las acciones delictivas registradas el pasado 24 de abril.

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Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con los alias de Jey o Trenzas, presunto responsable de la planeación y el apoyo logístico del ataque contra el Cantón Militar Pichincha.

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Durante los procedimientos de allanamiento, las autoridades judiciales reportaron además la captura de una segunda persona, identificada como el propietario de los dos vehículos de servicio público que se utilizaron en el atentado terrorista.

En los inmuebles registrados se incautaron sustancias explosivas, material de contenido ideológico y equipos de comunicación que pasaron a cadena de custodia.

El detenido principal es requerido por las autoridades judiciales mediante órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de explosivos. La investigación se desarrolló mediante el análisis articulado entre la Alcaldía de Cali, los peritos de criminalística y los investigadores de la Fiscalía.

Análisis de cámaras de vigilancia y redes de inteligencia

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó: “Logramos la captura de dos personas vinculadas con el atentado registrado en la ciudad. El procedimiento judicial incluye a alias Jey y al propietario de los automotores que afectaron las instalaciones militares. El proceso investigativo se mantuvo activo desde el momento en que ocurrieron los hechos”.

¡𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗔𝗣𝗢𝗬𝗔𝗥 𝗘𝗟 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗢́𝗡 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗜𝗖𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔!



En operación desarrollada en Cali, la @PoliciaColombia, en coordinación con la… pic.twitter.com/QsGnZgDxIx — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 19, 2026

La Alcaldía de Cali explicó que para la identificación de los sospechosos se revisaron más de 300 horas de material audiovisual recopilado por las cámaras de seguridad urbana. Este seguimiento técnico permitió reconstruir las rutas de desplazamiento de los implicados antes y después de los atentados dirigidos contra las instalaciones del batallón en Cali y la sede militar de Palmira.

Vinculación con grupos armados de la región

Las labores de inteligencia militar y policial señalan que las actividades de los capturados estarían vinculadas con las redes operativas que ejecutan acciones en el departamento del Valle del Cauca.

Los informes preliminares asocian a los detenidos con la estructura Jaime Martínez, grupo que forma parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

¡En Cali el terrorismo no queda impune!



Acabamos de capturar a alias Jey o ‘Trenzas’ y al propietario de las busetas usadas para cometer los actos terroristas del pasado 24 de abril contra la #TerceraBrigada en Cali y el Batallón de Ingenieros en Palmira.



Este resultado es… pic.twitter.com/P4ewZEixFC — Alejandro Eder (@alejoeder) June 19, 2026

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Herbert Benavidez, declaró que “las investigaciones indican que estos ciudadanos integrarían la red de apoyo de la estructura delictiva Jaime Martínez. El operativo se ejecutó de forma prioritaria debido a reportes de inteligencia que advertían sobre la posible salida de alias Jey del perímetro urbano”.