Neutralizan acción terrorista contra el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán

En medio de los ataques perpetrados contra la fuerza pública este viernes en el suroccidente del país, el Ejército Nacional confirmó la neutralización de un nuevo atentado terrorista en esta región de Colombia.

Batallón en Palmira, blanco de segundo atentado terrorista de este viernes

En esta ocasión el ataque terrorista por parte de los grupos armados ilegales tenía como objetivo el Cantón Militar José Hilario López, ubicado en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, hombres del Ejército Nacional identificaron la aeronave no tripulada con los explosivos y la lograron interceptar para evitar un nuevo ataque contra la fuerza pública.

“En el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, Cauca, tropas del Ejército Nacional neutralizaron un dron acondicionado con explosivos, evitando así una acción terrorista”, señaló la Tercera División.

“La reacción oportuna de nuestros soldados permitió proteger la integridad de la unidad militar y de la población aledaña”, resaltó el Ejército Nacional a través de un mensaje publicado en las redes sociales.

Además, informaron que los miembros de la institución mantienen el control del sector donde se encuentra ubicado el batallón militar y adelantan las verificaciones correspondientes para dar con los responsables.

“No se reportan afectaciones al personal militar ni a las instalaciones”, señaló la institución, la cual fue víctima este viernes de dos atentados terrorista en el suroccidente del país, específicamente en Cali y Palmira.

Video capta momento exacto de la explosión de un bus en Cali, cerca de un batallón del Ejército: las imágenes son impactantes

El primer ataque contra la fuerza pública se registró en horas de la mañana de este viernes contra el Cantón Militar Pichincha, ubicado en el sur de la ciudad de Cali, donde explotó un vehículo cargado con explosivos.

Vecinos del barrio Nápoles, sector aledaño al Cantón Militar, fueron testigos de la detonación de varios cilindros bombas, cuando un hombre ubicó un automotor en inmediaciones de la unidad militar y huyó.

Las autoridades precisaron que la onda explosiva se sintió en gran parte del sur de Cali, afectando de manera directa algunas viviendas y edificaciones cercanas al muro perimetral del Cantón Militar.

Así explotó vehículo en Cali. Foto: Suministrado a SEMANA.

El segundo atentado se perpetro en horas de la noche del viernes contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, Valle del Cauca, donde se reportó la detonación de varios explosivos.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció tras el segundo atentado terrorista contra un batallón, con una diferencia de horas en ese departamento.

“Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”, dijo la funcionaria.

Las Fuerzas Militares confirmaron que este sábado la cúpula militar, junto con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se desplazarán a Palmira, Valle del Cauca, para un consejo de seguridad con las autoridades regionales.

“He ordenado el despliegue inmediato de unidades y el fortalecimiento de las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, con el empleo de todas nuestras capacidades para restablecer el control territorial y proteger a la población”, señaló el comandante de las FF.MM., general Hugo Alejandro López.