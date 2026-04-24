El atentado terrorista que ocurrió este viernes, 24 de abril, en Cali, Valle del Cauca, y que dejó graves afectaciones en la zona, quedó grabado en una cámara de seguridad de este sector del suroccidente de Colombia. En la filmación, se logra ver el momento exacto de la detonación, en la que el blanco era el Batallón Pichincha del Ejército Nacional.

“Intentaron lanzar dos cilindros”: alcalde de Cali, Alejandro Eder, revela detalles del atentado terrorista en el Batallón Pichincha

El video, que se encuentra en poder de las autoridades judiciales, hace parte de las evidencias con las que tratan de dar con los responsables de este caso de terrorismo que sacude a la ciudad. Incluso el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó más detalles de lo sucedido con este atentado.

“Intentaron lanzar dos cilindros al batallón; uno fue lanzado y no detonó, y el otro lo hizo al interior de la buseta. En estos momentos adelantamos plan candado en la zona para dar con el terrorista”, informó el alcalde.

Atentado con cilindros al Batallón Pichincha en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Se ofrecen hasta $50 millones de recompensa para quien brinde información de los responsables de este hecho.

“Desde el comienzo de mi mandato le he pedido al Gobierno nacional sobre la necesidad de fortalecer y que actúe con contundencia contra los narcoterroristas del norte del Cauca. En Cali estamos haciendo un gran esfuerzo, pero si no hay mejor inteligencia en la retaguardia, donde están escondidos, estos son los resultados”, enfatizó.

Desde la Tercera División del Ejército Nacional entregaron algunos detalles de cómo fue el atentado de los ilegales. Las autoridades creen que las disidencias de las Farc, por medio de la Jaime Martínez, serían los responsables.

“Unidades del @COL_EJERCITO mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, explicó la institución.

Cierres viales en Cali por explosión en Batallón Pichincha

“El vehículo fue activado en un punto donde la onda expansiva alcanzó áreas residenciales, causando la destrucción de vidrios, fachadas y afectando la integridad de las familias que habitan el sector”, señaló el Ejército.