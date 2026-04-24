Cierres viales en Cali por explosión en Batallón Pichincha

Tras conocerse un nuevo atentado terrorista este viernes contra instalaciones de la Fuerza Pública en Cali, las autoridades encargadas de la movilidad tomaron medidas para evitar el paso de los agentes viales por los aledaños a la zona afectada.

“Intentaron lanzar dos cilindros”: alcalde de Cali, Alejandro Eder, revela detalles del atentado terrorista en el Batallón Pichincha

Duvier Ossa, gestor operativo de Movilidad Cali, confirmó los desvíos y cierres en los siguientes puntos:

Carrera 80 con Calle 6A (sentido oriente–occidente): desvío por Calle 6A

Carrera 80 con Calle 6A (sentido occidente–oriente): regulación vehicular

Calle 5 con Carrera 82: cierre y desvío

Calle 5 con Carrera 79 (sentido norte–sur): cierre

Calle 5 con Carrera 70 (sentido norte–sur): cierre y desvío

Calle 10 con Carrera 66: cierre y desvío

Adicionalmente, habrá regulación en estos sectores:

Calle 13 con Carrera 83

Carrera 98

Calle 13 con Carrera 100

Los agentes de tránsito realizan regulación, control y desvíos en los sectores, según el gestor. Adicionalmente, se recomienda evitar transitar por las zonas y atender las indicaciones en la vía.

Atentado con cilindros al Batallón Pichincha en Cali; se activó operativo para evitar contratiempos en la movilidad. Foto: Jorge Orozco

¿Qué pasó en el Batallón Pichincha?

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se trató de un atentado en el que “intentaron lanzar dos cilindros al batallón; uno fue lanzado y no detonó y el otro lo hizo al interior de la buseta”. El mandatario detalló que, tras lo ocurrido, las autoridades activaron un “plan candado en la zona para dar con el terrorista”.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones del Batallón Pichincha, donde uno de los artefactos no alcanzó a detonar dentro de la instalación militar, mientras que otro explotó en un vehículo cercano, lo que provocó momentos de tensión en el sector. Las autoridades indicaron que el vehículo habría sido utilizado como parte del ataque y que los responsables huyeron tras la acción.

Reportan explosión en cercanías del Batallón Pichincha en Cali: hay un bus escolar en llamas

Tras el atentado, el alcalde Eder anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos hechos. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades competentes.

A esta hora, el alcalde Eder hace presencia en el Batallón Pichincha, donde se adelanta un consejo de seguridad regional tras el atentado registrado en la mañana de hoy en inmediaciones del cantón militar.

Durante el encuentro, en el que participan autoridades civiles y de la Fuerza Pública, se evaluará la situación de orden público y se definirán medidas para fortalecer la seguridad en la ciudad, así como acciones para dar con los responsables de este hecho.

Desde el lugar, el alcalde reiteró el llamado al Gobierno Nacional para reforzar las capacidades de seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos frente a este tipo de amenazas.