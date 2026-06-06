Se fugó Luis Alberto Villota, cabecilla de Comuneros del Sur y gestor de paz, en una clínica de Pasto: hombres armados llegaron por él

Luis Alberto Villota Rodríguez, comandante de la estructura Comuneros del Sur y designado como gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, se fugó este sábado, 6 de junio, tras un operativo de rescate armado cuando era trasladado a un centro asistencial en la ciudad de Pasto.

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De acuerdo con información conocida por este medio, Villota Rodríguez, identificado con el número único 1079981 del sistema penitenciario, logró evadir la custodia del Inpec luego de que hombres armados interceptaran el procedimiento de seguridad durante una remisión médica de urgencia a la Clínica Fátima.

El interno había sido trasladado al centro asistencial por motivos de salud cuando se produjo la acción armada que terminó con su escape. Según los reportes preliminares, el grupo que participó en el rescate redujo a los guardianes encargados de la vigilancia y facilitó la huida del integrante de Comuneros del Sur.

Las autoridades señalaron que Villota Rodríguez se encontraba privado de la libertad en calidad de sindicado por los delitos de rebelión, tortura contra persona protegida, desplazamiento forzado, secuestro simple y homicidio en persona protegida.

Su fuga genera especial preocupación debido a que actualmente hacía parte de los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional con la organización Comuneros del Sur, estructura armada que se separó del ELN y que participa en negociaciones con el Ejecutivo. Además, había sido reconocido por el Gobierno como gestor de paz dentro de ese proceso.

Durante el operativo de rescate resultó lesionado el dragoneante Jhon Bolaños Portillo, quien recibió golpes por parte de los atacantes. En medio de la acción, los responsables también se apoderaron de la pistola Jericho de dotación oficial que portaba el funcionario del Inpec.

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Tras conocerse la evasión, organismos de seguridad activaron un plan candado en la capital nariñense y avanzan en las labores de búsqueda para dar con el paradero de Villota Rodríguez y de las personas que participaron en el rescate armado.

La fuga del comandante de Comuneros del Sur ocurre en momentos en que el Gobierno mantiene abiertos varios procesos de negociación con grupos armados ilegales dentro de su política de paz total, una estrategia que ha estado en el centro del debate político y la discusión sobre la seguridad en el país.