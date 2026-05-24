Las tres ciudades colombianas que se fundaron dos veces y la razón por la que esto sucedió

Cuando se piensa en la fundación de una ciudad, lo normal es imaginar una sola fecha, un fundador y un momento claro en la historia, pero en Colombia varios territorios tienen un origen mucho más enredado de lo que parece.

El municipio de Cundinamarca cuyo nombre tiene 23 letras, un destino de clima templado e impresionantes paisajes naturales

Entre actas perdidas, traslados, disputas políticas, enfrentamientos indígenas y decisiones tomadas años después, algunas ciudades terminaron teniendo no una, sino dos fundaciones que llaman la atención de los ciudadanos.

Ciudades de Colombia que tuvieron doble fecha de fundación

Pasto

San Juan de Pasto es uno de los casos más curiosos, no por una leyenda o un hecho extravagante, sino por los debates históricos sobre el año exacto en que nació. Esto ocurrió por los constantes enfrentamientos, traslados y disputas que marcaron la conquista española en la región.

La primera fundación habría ocurrido entre 1537 y 1539 en un territorio cercano al actual municipio de Yacuanquer y suele atribuirse a Sebastián de Belalcázar, aunque también aparecen nombres como Pedro de Puelles y Lorenzo de Aldana.

El Santuario Nuestra Señora de Las Lajas es uno de los destinos preferidos por quienes practican el turismo religioso. Foto: Getty Images

Sin embargo, la resistencia indígena y las dificultades del territorio llevaron a trasladar el asentamiento al Valle de Atriz, donde hoy se encuentra Pasto.

Lo curioso es que nunca apareció el acta oficial de fundación, por lo que hasta hoy no existe un consenso sobre quién fue realmente su fundador ni la fecha exacta de su origen.

Medellín

El primer momento clave en la historia de Medellín ocurrió el 2 de marzo de 1616, cuando el visitador Francisco Herrera Campuzano creó el poblado indígena de San Lorenzo de Aburrá, en una zona cercana a lo que hoy es El Poblado.

Sin embargo, años después comenzó a crecer otro asentamiento alrededor de la quebrada Santa Elena, impulsado por colonos atraídos por la agricultura, el comercio y la minería.

Medellín Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

La Corona española finalmente autorizó la creación oficial de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín el 2 de noviembre de 1675.

Por eso existe el debate: mientras algunos consideran 1616 como el nacimiento de Medellín, otros defienden 1675 como la verdadera fundación oficial de la ciudad.

El municipio de Cundinamarca que durante años fue un centro de aislamiento, un lugar de clima cálido y bellos paisajes

Bogotá

Aunque oficialmente Bogotá celebra su nacimiento el 6 de agosto de 1538, varios historiadores señalan que en realidad tuvo dos momentos fundacionales, uno de facto y otro jurídico.

El primero ocurrió cuando Gonzalo Jiménez de Quesada instaló un campamento militar llamado Nuestra Señora de la Esperanza, en la zona que hoy se relaciona con el Chorro de Quevedo.

Bogotá, capital colombiana. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La fundación jurídica se dio el 27 de abril de 1539, considerada por muchos como la verdadera creación oficial de Bogotá.

En ese acto participaron Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federmann, quienes organizaron el Cabildo, nombraron alcaldes y regidores y definieron las primeras calles y plazas. Un debate que, siglos después, sigue abierto.