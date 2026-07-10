Las cinco ciudades del mundo con la mejor calidad de vida en 2026: así es vivir en cada una de ellas

Cada vez son más las personas que, antes de pensar en cambiar de país o de ciudad, investigan cuáles son los lugares que ofrecen mejores condiciones para vivir. Aspectos como la seguridad, el costo de vida o la posibilidad de conseguir empleo pesan cada vez más en la decisión.

Ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar en 2026; Bogotá y Medellín se suman a la lista

Teniendo en cuenta esto, la firma Global Citizen Solutions presentó un nuevo ranking con las ciudades que ofrecen la mejor calidad de vida en 2026, luego de analizar 35 destinos que están en seis continentes.

Para hacer la clasificación, los expertos revisaron indicadores relacionados con la estabilidad, la atención médica, la calidad del aire, el precio de la vivienda, la facilidad de establecerse y otros factores que influyen directamente en el bienestar de las personas que viven allí.

¿Cuáles son las mejores para vivir en 2026? Foto: Getty Images

¿Cuáles son las mejores ciudades para vivir en 2026?

Lisboa, la capital de Portugal, encabezó el listado gracias a su ambiente tranquilo, el alto nivel de seguridad y un sistema de salud bien valorado. Además, mantiene un costo de vida más competitivo que otras capitales europeas, mientras que su clima agradable y la cercanía con el océano siguen atrayendo tanto a residentes como a turistas extranjeros.

El segundo puesto fue para Ámsterdam, en Países Bajos. La ciudad es reconocida por su excelente transporte público, la facilidad para moverse en bicicleta y la calidad de sus servicios médicos.

Ámsterdam es una de las mejores ciudades para vivir, según Global Citizen. Foto: Getty Images

También resalta porque buena parte de sus habitantes habla inglés, lo que facilita la adaptación de quienes llegan desde otros países, aunque vivir allí continúa siendo costoso.

En el tercer lugar aparece Melbourne, en Australia, pues la ciudad destaca por su amplia oferta cultural, sus parques, las oportunidades laborales y educativas, además de un sistema de salud de alta calidad.

Sin embargo, el informe advierte que el elevado costo de vida puede representar un desafío para algunas familias.

Barcelona se ubicó en el cuarto lugar gracias a la combinación de historia, gastronomía, playas y buena infraestructura urbana.

Este es el ranking de ciudades con mejor calidad de vida en 2026, según índice de habitabilidad

Aunque en este momento hay algunos retos para acceder a vivienda y para sobrellevar la seguridad, sigue siendo una de las ciudades más apetecidas para vivir.

Por último, la quinta posición fue para Viena, Austria. La estabilidad de la ciudad, el eficiente transporte público, la calidad de los servicios de salud y su variada agenda cultural la mantienen entre las mejores opciones.