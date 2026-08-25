Los 13 municipios de Antioquia que entraron al mapa internacional del turismo religioso; estas son las rutas para conocerlos

Antioquia es uno de los destinos más visitados en Colombia y uno de los renglones de mayor fortaleza es el religioso por su profunda tradición de fe, riqueza patrimonial y diversidad de templos, santuarios y lugares de peregrinación.

Así es el pueblo que se consolida como epicentro del turismo religioso en Antioquia; queda a menos de 1 hora de Medellín

El departamento cuenta con municipios vinculados a figuras religiosas, advocaciones marianas, celebraciones como la Semana Santa y manifestaciones de arte y música sacra, además de rutas que conectan la espiritualidad con la historia y la cultura de cada territorio.

Con estas características, la Gobernación de Antioquia, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, trabajó con el fin de que 13 municipios recibieran su membresía a la Red Mundial de Destinos Religiosos, lo cual hoy es una realidad.

De acuerdo con la Gobernación, la incorporación a esta red internacional representa una oportunidad para fortalecer la promoción turística de estos territorios, generar alianzas e intercambiar experiencias con otros destinos reconocidos a nivel mundial.

“Luego de dos años de trabajo logramos que la Red Mundial avalara estos municipios. Con el ingreso se da un paso importante en el intercambio de experiencias y la visibilización de nuestros destinos de fe. Esas rutas están enlazadas con la oferta turística del territorio”, explicó el director de Turismo de Antioquia, Óscar Sánchez Álvarez.

Casa natal de la Madre Laura Montoya en Jericó, Antioquia Foto: Créditos: Portal de turismo Antioquia es Mágica / API

Así las cosas, estos son los municipios del departamento que hacen parte de la Red Mundial de Destinos Religiosos y las rutas que permiten conocer su oferta.

Jericó – Ruta de Santa Laura de Jericó

Este pueblo es reconocido como uno de los principales destinos de turismo religioso de Colombia y como el lugar de nacimiento de Santa Laura Montoya, la primera y única santa colombiana. Sus templos, museos y espacios vinculados con la vida y obra de la religiosa son de sus principales atractivos.

El rincón de Antioquia donde vivió la primera santa de Colombia: un destino lleno de historia y café

Santa Fe de Antioquia – Ruta de los Templos Coloniales

Con una tradición de Semana Santa que supera los cuatro siglos, este pueblo conserva templos, imágenes de origen colonial, procesiones y diferentes manifestaciones de religiosidad que han convertido al municipio en uno de los referentes del turismo de fe en el país.

San Pedro de los Milagros – Ruta del Milagroso

La devoción al Señor de los Milagros, con más de 250 años de historia, hace de este municipio un importante destino de peregrinación en Antioquia. Sus celebraciones religiosas mantienen vigente una tradición de fe profundamente arraigada entre sus habitantes y visitantes.

Catedral de Santa Rosa de Osos, uno de los municipios incluidos en la Red Mundial de Turismo Religioso. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Santa Rosa de Osos – Ruta de la Virgen de la Misericordia

La devoción a esta virgen es uno de los principales referentes de Santa Rosa de Osos. A esta tradición se suma un patrimonio arquitectónico y espiritual que permite conocer parte de la historia y la identidad del municipio.

Angostura – Ruta del Beato Marianito

Los templos y lugares relacionados con el legado del Beato Padre Marianito convierten a Angostura en un destino de interés para los peregrinos.

El municipio antioqueño que busca consolidarse como destino internacional de turismo religioso

El Peñol – Ruta de la Divina Pastora y la Piedra del Marial

El turismo religioso de El Peñol tiene entre sus principales referentes el santuario de la Piedra del Marial y el Templo Roca. Estos espacios combinan la tradición espiritual con la historia y el patrimonio del municipio.

El Santuario, Antioquia, es un destino de profunda tradición religiosa. Foto: Cortesía: Facebook - Alcaldía de El Santuario, Antioquia

El Santuario – Ruta del Apóstol San Judas Tadeo

El Santuario cuenta con una arraigada tradición religiosa relacionada con la Basílica de San Judas Tadeo, la devoción al Señor de las Misericordias y las peregrinaciones que se realizan durante el año.

Marinilla – Ruta del Arte y la Música Sacra

Aquí la tradición religiosa se encuentra estrechamente ligada al arte, la música sacra y el patrimonio. Sus templos, celebraciones litúrgicas y agenda cultural ofrecen a los visitantes una experiencia espiritual e histórica.

El rincón del oriente antioqueño donde se marcó el inicio de la vida religiosa en la región; está a solo 2 horas de Medellín

Rionegro – Ruta de la Virgen de Arma

La Virgen de Arma, patrona de Rionegro, representa uno de los principales símbolos de la tradición religiosa del municipio. Sus templos y espacios patrimoniales complementan una ruta que destaca la importancia histórica y espiritual del pueblo.

La Ceja, Antioquia, es uno de los destinos religiosos de este departamento. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de La Ceja Antioquia / API

La Ceja – Ruta del Vaticanito de Oriente

La Ceja se caracteriza por la presencia de comunidades religiosas, templos y espacios dedicados a la espiritualidad. El municipio también está relacionado con la vida del beato Eugenio Ramírez.

Girardota – Ruta del Señor Caído

La devoción al Señor Caído ha convertido a Girardota en uno de los principales lugares de peregrinación religiosa de Antioquia. Miles de personas llegan al municipio atraídas por esta tradición, que durante generaciones ha formado parte de su identidad cultural y turística.

La Estrella es un municipio verde para visitar muy cerca de Medellín, un destino religioso para no perderse. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

La Estrella – Ruta de la Virgen de Chiquinquirá

La oferta de turismo está vinculada con la devoción a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y el santuario dedicado a “La Chinca”. A estos espacios se suman expresiones de arte sacro y otros elementos del patrimonio cultural del municipio.

Medellín – Ruta de la Fe, la Arquitectura y la Memoria

La capital antioqueña cuenta con diferentes templos y santuarios que hacen parte de su patrimonio religioso, entre ellos el Santuario de Santa Laura, la Catedral Metropolitana y la Basílica de La Candelaria.