Jetsmart Airlines presentó una nueva edición de sus Smart Days, una iniciativa que invita a anticipar los próximos planes de viaje y comprar desde ahora las vacaciones de octubre y fin de año.

La compañía indicó que la promoción estará disponible durante una semana, con descuentos de hasta un 68 % en vuelos nacionales y 17 % en rutas internacionales.

“Los Smart Days estarán vigentes del 24 al 31 de agosto de 2026, para volar desde finales de agosto hasta el 28 de febrero de 2027 en rutas nacionales, y hasta el 10 de marzo de 2027 en vuelos internacionales. Para acceder a estas tarifas, los tiquetes deben comprarse con al menos 14 días de anticipación a la fecha del viaje”, señaló en un comunicado.

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Para volar dentro de Colombia, la promoción ofrece tarifas por trayecto desde $46.300 (tasas e impuestos incluidos) y la posibilidad de acumular hasta 1.500 millas. Entre las rutas destacadas se encuentran: Medellín–Cali desde $46.300, Bucaramanga–Bogotá desde $68.300, Bogotá–Cúcuta desde $73.100, Medellín–Montería desde $77.600, Bogotá–Medellín desde $82.100 y Medellín–Bogotá desde $83.200.

En destinos internacionales, los viajeros encontrarán tarifas desde $514.100 por trayecto y podrán acumular hasta 7.500 millas. La oferta incluye trayectos como Cali–Antofagasta desde $514.100, Cartagena–Lima desde $540.600, Medellín–Lima desde $545.500, Medellín–Punta Cana desde $581.500, Cali–Santiago de Chile desde $596.000 y Cali–Punta Cana desde $607.000.

Aerolínea JetSmart Foto: Web JetSmart

“Sabemos que las vacaciones de octubre y fin de año son momentos que muchos colombianos empiezan a planear con antelación. Con esta nueva edición de Smart Days no solo acompañamos a los viajeros a tomar esa decisión a través de tarifas promocionales dentro y fuera del país, sino que impulsamos la reactivación del turismo y de toda la cadena de valor en los destinos donde operamos”, comentó Carolina Ruiz, gerente comercial de Jetsmart en Colombia.

Desde la compañía destacan que esta alianza se suma al crecimiento que ha consolidado la aerolínea en el país, donde actualmente conecta 11 ciudades a través de 21 rutas domésticas.

Asimismo, resaltan su reconocimiento por Skytrax 2025 como la mejor aerolínea en su categoría. La flota de la compañía está compuesta por 56 aeronaves Airbus A320 y A321, modelos líderes en eficiencia y reducción de emisiones de CO₂.

Además, los viajeros pueden aprovechar los beneficios del acuerdo con American Airlines, que permite acumular millas a través del programa AAdvantage, fortaleciendo la propuesta de valor para los pasajeros.