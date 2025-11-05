Suscribirse

JetSmart lanza descuentos de hasta un 70 % en vuelos nacionales y un 15 % en internacionales

La aerolínea anunció el beneficio y estas son las condiciones.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 6:32 p. m.
JetSmart, aerolinea
JetSmart, aerolínea | Foto: Cortesia JetSmart

Cada vez son más las aerolíneas que lanzan beneficios y descuentos para los clientes. Recientemente, se conoció una nueva aerolínea que lanzó promociones para que miles de colombianos puedan viajar a sus destinos favoritos, a nivel nacional e internacional.

Se trata de JetSmart Airlines, que lanzó una nueva edición de los Smart Days, una promoción que ofrece descuentos de hasta el 70 % en vuelos nacionales y otro del 15 % en vuelos internacionales.

Si usted desea aplicar a estas ofertas, tenga en cuenta que está vigente desde el pasado 3 de noviembre a las 10 a. m. hasta la primera hora del 10 de noviembre, con tiquetes válidos para que pueda volar en las fechas del 17 de noviembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

En cuanto a los precios, tenga en cuenta que algunos vuelos tendrán un valor de $52.300 por trayecto. Las rutas internacionales tendrán precios de $567.800, precios que incluyen los impuestos y las tasas asignadas.

JetSmart
La aerolínea JetSmart lanzó una nueva campaña de descuentos | Foto: Web JetSmart

Las ofertas aplicarán para toda la red de rutas que opera la compañía en Colombia y también el resto de Sudamérica. El objetivo de la aerolínea con la campaña es facilitar el acceso al transporte aéreo con tarifas competitivas que permitan planear viajes a diferentes destinos del país y la región.

Adicionalmente, la empresa reforzó una alianza estratégica entre JetSmart y American Airlines, que es una de las aerolíneas más importantes en EE. UU.; que permite a pasajeros acumular y redimir millas en vuelos operados por la aerolínea en Sudamérica.

JetSMART Airlines inicia operaciones en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali con vuelos hacia Cartagena, Medellín y Santa Marta a bajo costos.
JetSMART Airlines lanzó una nueva campaña. | Foto: Jorge Orozco

Es importante destacar que JetSmart Airlines actualmente tiene conexión con 10 destinos en Colombia mediante 19 rutas nacionales y otras siete internacionales. La empresa opera con naves Airbus A320neo, reconocidas por tener una buena eficiencia en el consumo de combustibles, mayor comodidad y menores emisiones deCO₂.

