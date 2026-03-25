Aprueban en Estados Unidos la venta de un combustible con mayor contenido de etanol para intentar bajar los precios de la gasolina

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció este miércoles, 25 de marzo, que autorizará temporalmente la venta generalizada de una mezcla de gasolina con mayor contenido de etanol, una medida con la que esperan frenar los precios al consumidor, que se han disparado desde que comenzó la guerra con Irán.

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La gasolina se ha visto afectada por el conflicto en Medio Oriente. Foto: Pixabay

La mezcla, con mayor concentración de combustible, ha sido prohibida en climas cálidos debido a la preocupación de que pueda empeorar la contaminación atmosférica.

“El presidente Trump está impulsando el dominio energético estadounidense, y la medida de hoy reducirá directamente los precios en las gasolineras; y envía una clara señal de demanda a nuestros productores nacionales de biocombustibles”, declaró la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en un comunicado.

La exención de impuestos para el combustible E15 durante el verano se ha vuelto común en los últimos años, y tanto republicanos como demócratas han solicitado que se extienda de forma permanente durante todo el año para reducir los precios en las gasolineras.

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Ya está permitida en algunos estados: Iowa, Illinois, Minnesota, Nebraska, Missouri, Wisconsin y la mayor parte de Dakota del Sur, según la Asociación de Combustibles Renovables, un grupo comercial del etanol. La asociación indicó que también es legal en las ciudades que requieren gasolina reformulada, es decir, gasolina mezclada para quemarse de manera más limpia.

Estados Unidos busca bajar el precio de la gasolina. Foto: Getty Images

En Kansas, la representante demócrata Sharice Davids ha solicitado y obtenido exenciones de emergencia para el E15 durante varios años, otorgadas por administraciones de la EPA bajo presidentes de ambos partidos. Esta semana, la senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar instó a la administración Trump a tomar “una medida inmediata y sin costo” para frenar el aumento de los precios de los combustibles en el país, en medio de la guerra con Irán.

Sin embargo, no todos están convencidos de que la medida vaya a reducir sustancialmente los precios de la gasolina. El E15 no está disponible en todos los estados y algunos lugares carecen de la infraestructura necesaria o de suficiente suministro de etanol para aumentar su uso, afirmó Kenneth Gillingham, profesor de la Escuela de Medio Ambiente de Yale, quien estudia el impacto de las regulaciones del transporte en los precios, las emisiones y el bienestar del consumidor.

Gillingham también advirtió que los niveles más altos de etanol corrosivo en el E15 pueden representar un riesgo, especialmente para coches, barcos y vehículos todoterreno más antiguos.

*Con información de AP.