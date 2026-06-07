Hace algunas horas, el presidente Donald Trump se vio envuelto dentro de una nueva polémica, luego de que interrumpiera abruptamente una entrevista en Wisconsin con la presentadora de NBC, Kristen Welker.

El hecho se dio luego de que esta empezara a cuestionarlo por la falta de pruebas en las denuncias que ha hecho repetidamente por supuesto fraude electoral en las presidenciales del 2020 y el recuento de votos en California.

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La arremetida del presidente contra la periodista se gestó cuando al inicio, Welker le preguntó al presidente sobre el fondo de antiinstrumentalización y también sobre su postura respecto a una posible compensación para personas que hicieron parte del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, que luego tuvieron que afrontar procesos judiciales.

Donald Trump volvió a generar controversia tras abandonar una entrevista con NBC en Wisconsin, luego de un fuerte cruce con la periodista Kristen Welker por sus denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2020. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Trump aseguró que varias personas fueron afectadas por agentes policiales que calificó como corruptos, considerando que las víctimas debían ser compensadas. En ese momento, la periodista le pidió pruebas que respaldaran sus afirmaciones y allí empezó a subir el tono de la conversación.

Finalmente, el mandatario insistió que las elecciones del 2020 fueron amañadas. La periodista Welker siguió insistiendo y Trump terminó por responder con fuertes descalificaciones, tanto con la periodista como con el canal en el que labora, NBC.

Una entrevista entre Donald Trump y Kristen Welker terminó abruptamente cuando el mandatario estadounidense lanzó duras críticas contra la periodista y la cadena NBC, a la que calificó de “corrupta”. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

“Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupto”, precisó el mandatario estadounidense. Tras los hechos, el presidente decidió terminar la entrevista al afirmar que estaba dando una entrevista a un medio “sesgado y corrupto”.

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Acto seguido, el mandatario se levantó de su silla y terminó diciendo “Eres una cadena corrupta y unilateral. Dejémoslo aquí porque ya he tenido suficiente. Gracias, cariño”, dijo Trump.

Welker le respondió, asegurando que había viajado hasta Wisconsin para realizar esta entrevista. Posteriormente aseguró que retomaría el contacto con el equipo del mandatario para volver a pedir un nuevo espacio.