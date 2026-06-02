El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que crea un marco voluntario según el cual los desarrolladores de inteligencia artificial (IA) compartirán modelos avanzados con el gobierno antes de su lanzamiento público.

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La medida de Trump

La nueva medida implica que empresas como OpenAI, Google o Anthropic le otorguen al gobierno norteamericano el acceso a sus modelos más potentes hasta 30 días antes de su lanzamiento previsto.

En el borrador filtrado en la prensa norteamericana, se contempla acceso previo del gobierno a estos proyectos desde 90 días atrás. Mientras tanto, las empresas tecnológicas habrían presionado para reducir ese plazo a 14 días.

El presidente Donald Trump camina para hablar con los periodistas antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca. Foto: AP

La orden llega luego de la preocupación en torno al modelo Mythos de Anthropic, pues la startup de IA se negó a lanzar su proyecto al público debido a su capacidad para exponer vulnerabilidades en sistemas informáticos, incluidos los de bancos, gobiernos y hospitales.

Esta nueva determinación de Trump generó una ola de comentarios y derivó en una polémica que ya venía anticipándose desde días previos.

La medida ya genera reacciones

David Sacks, el inversor de capital de riesgo de Silicon Valley que ejerció como zar de IA y criptomonedas de Trump, llamó al presidente para advertirle que la medida frenaría la innovación y perjudicaría a Estados Unidos en su carrera con China.

Sacks escribió en X la semana pasada que “la regulación innecesaria es la mayor amenaza para la innovación en Estados Unidos”. Añadió que ganar la carrera de la IA requería eliminar los “obstáculos burocráticos” de las legislaturas estatales y los políticos de Washington.

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La orden también instruye al Departamento del Tesoro, a la Agencia de Seguridad Nacional y a la agencia CISA a formar un “centro de coordinación de ciberseguridad de IA” en colaboración voluntaria con la industria y los operadores de infraestructuras críticas, con el fin de coordinar el rastreo de vulnerabilidades de software y priorizar correcciones.

De esta forma, las startups especializadas de Estados Unidos tendrían una nueva condición que no necesariamente es una restricción, hasta el momento.

Sin embargo, los especialistas citados en medios norteamericanos advierten de la complicación que esto generaría para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es importante precisar que Trump no se opone a esta forma de innovación tecnológica y la medida solamente buscaría cuidar el contenido de estas innovaciones.

No se ha oficializado la medida por parte del Gobierno norteamericano, aunque los medios estadounidenses ya lo dan como un hecho.

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*Con información de AFP.