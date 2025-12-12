El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto el jueves con el cual busca centralizar las regulaciones a la inteligencia artificial y que estas provengan de una sola fuente y de esa manera impedir que los 50 estados puedan hacerlo por su cuenta.

La IA hecha en Estados Unidos “no tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación. No puede haber 50 fuentes distintas”, dijo Trump.

El decreto apunta a que la IA opere dentro de un único marco legal de carácter nacional, dijo Will Scharf, jefe de personal de la Casa Blanca. De ese modo el marco normativo incentivará el crecimiento de estas tecnologías dentro del territorio norteamericano.

Trump menciona que en la carrera tecnológica con China, “estamos mucho más avanzados”. Y añadió: “Solo habrá un ganador acá, probablemente será Estados Unidos o China y, ahora mismo, estamos ganando”.

La inteligencia artificial debe tener un único marco legal para operar | Foto: AFP

Empresas norteamericanas, como OpenAI, se han posicionado en el mercado como referentes notables, lo que conduce a darle el lugar a Estados Unidos como uno de los países más importantes para estas tecnologías.

El decreto llega después de que el Congreso se negara en dos oportunidades a votar a favor de permitir la anulación de las leyes estatales sobre la IA. Sin embargo, en teoría, una orden ejecutiva no prevalece sobre la legislatura de un estado.

La idea de impedir a los estados regular la inteligencia artificial ha sido promovida por el consejero para temas de inteligencia artificial y criptomonedas de Trump, David Sacks.

Trump afirma que le están ganando la carrera a China | Foto: AFP

Se cuenta que esta idea tiene el apoyo de los principales actores del sector, incluyendo al jefe de OpenAI, Sam Altman, y al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Trump ha buscado colocar a Estados Unidos a la cabeza de la carrera global por construir y controlar herramientas de IA.

Pese a eso, la Casa Blanca se enfrenta a un profundo escepticismo en el Congreso, donde muchos demócratas y algunos miembros de su propio Partido Republicano desconfían de los posibles daños económicos y sociales de esa tecnología.

La inteligencia artificial ha fomentado nuevos debates en torno a las regulaciones. | Foto: Getty Images

Estas tecnologías han fomentado el debate dentro de muchos de los campos que las circundan, a eso hay que mencionar el reciente acuerdo entre Walt Disney y OpenAI que permitiría el uso de personajes de la famosa empresa de entretenimiento para generar contenido con inteligencia artificial por parte de los usuarios.

Acuerdos como los de Disney y OpenAI generan nuevas discusiones en torno a las nuevas regulaciones que se tendrán que hacer frente a la propiedad intelectual, este y muchos otros casos reflejan la necesidad de estandarizar límites legales para que esta tecnología siga creciendo.

El Gobierno de Donald Trump, por su parte, intenta que medidas como estas faciliten ese crecimiento.