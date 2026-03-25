Un robot humanoide acompaña a Melania Trump en la bienvenida a líderes mundiales en la Casa Blanca

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, protagonizó un momento singular durante la apertura de la Cumbre Global Fostering the Future Together, celebrada en la Casa Blanca.

En el acto de bienvenida a los líderes internacionales asistentes, apareció en el escenario acompañada por un robot humanoide impulsado por inteligencia artificial.

El encuentro reunió a delegaciones de 45 países y representantes de 28 empresas tecnológicas, con el propósito de promover la cooperación internacional en torno al acceso a la educación digital para niños y jóvenes.

El protagonista tecnológico de la jornada fue el robot humanoide Figure 03, desarrollado en Estados Unidos y equipado con inteligencia artificial.

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca”, dijo el robot gesticulando sus manos, en sus breves palabras iniciales.

El androide subió al escenario junto a la primera dama, participó en el saludo inaugural y se dirigió a los asistentes en varios idiomas. La primera dama aprovechó el momento para bromear: “Es justo decir que eres mi primera invitada humanoide fabricada en Estados Unidos en la Casa Blanca”.

La cumbre se enmarca en la iniciativa Fostering the Future, un programa que Melania Trump impulsa desde 2021 con el objetivo de promover el bienestar infantil, la seguridad en línea y la prevención del consumo de opioides.

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Esta iniciativa forma parte de su campaña Be Best, presentada en mayo de 2018, que se ha consolidado como el eje de su agenda en favor del desarrollo de los niños en entornos digitales y sociales.

En 2025, la primera dama participó junto al presidente Donald Trump en la firma de una orden ejecutiva orientada a mejorar los recursos destinados a adolescentes dentro del sistema de acogida familiar.

Donald Trump y Melania Trump. Foto: Getty Images

En su discurso de apertura, Melania Trump convocó a la cooperación internacional para enfrentar los desafíos tecnológicos en el ámbito educativo. “Como pueblos soñamos. Como líderes, progresamos. Como naciones construiremos”, expresó ante las delegaciones presentes.

Asimismo, subrayó que el objetivo del encuentro es fortalecer alianzas que preparen a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más digital, con la meta de “priorizar a los niños por encima de la filosofía política, las fronteras geográficas y los prejuicios locales”.

La cumbre contó también con la participación de ejecutivos de Microsoft, Google, OpenAI y Meta, junto a responsables de políticas públicas y representantes del sector educativo.

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Entre los temas abordados figuraron el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la alfabetización digital, el desarrollo de herramientas tecnológicas para la educación y la seguridad de los menores en entornos en línea.

La presencia del robot humanoide en la ceremonia inaugural buscó, precisamente, ilustrar el papel central que la innovación tecnológica desempeña en la educación a escala global.