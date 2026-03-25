Informes recientes advierten que los fondos fiduciarios del Seguro Social podrían agotarse en 2032, adelantando la fecha estimada para reducir prestaciones a jubilados.

Esto empieza a plantear un escenario crítico que podría afectar a beneficiarios mucho antes de lo que las autoridades federales habían calculado.

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Un informe reciente del Penn Wharton Budget Model indica que el conjunto de fondos fiduciarios, las reservas que respaldan las prestaciones del Seguro Social, podría agotarse en 2032, un año antes de la proyección que había estimado la Administración del Seguro Social (SSA).

Cuando ocurra, los ingresos actuales por impuestos a la nómina solo alcanzarían a pagar una porción de los beneficios programados, si no se adoptan cambios legales o financieros más profundos.

Este adelanto en la fecha de insolvencia proyectada no significa que el programa vaya a “quedarse sin dinero” de manera abrupta, como si todo el dinero desapareciera de la noche a la mañana.

Más bien, implica que los ingresos por impuestos que entran al sistema serían menores que los beneficios que la ley configura para pagar.

Sin reservas adicionales, la tasa de pago de prestaciones disminuiría automáticamente para ajustarse a lo que entra por nómina.

Dólares en una billetera en manos de una mujer. Foto: Getty Images

Fondos fiduciarios del Seguro Social podrían reducir pagos de beneficios antes de lo esperado

Los trabajadores activos pagan impuestos que van directamente a financiar a los jubilados, y los superávits de años anteriores se colocan en valores del Gobierno de EE. UU. que constituyen el fondo fiduciario.

Cuando esas reservas disminuyen y llegan a cero, el sistema solo puede pagar con lo que recibe cada año.

Expertos señalan que varios factores han acelerado la presión sobre esos fondos:

Aumento de los costos por ajustes por costo de vida.

Mayor número de beneficiarios viviendo más tiempo y menos trabajadores jóvenes ingresando al mercado laboral.

Economía con patrones cambiantes de salarios que no compensan la velocidad de crecimiento de las prestaciones.

Según estimaciones de entidades especializadas, si el Congreso no actúa para reformar el sistema antes de que los fondos fiduciarios se agoten, las prestaciones en el futuro cercano podrían reducirse significativamente.

Algunas proyecciones hablan de recortes de más del 20 % respecto a los montos actualmente concertados, lo que afectaría directamente a jubilados que ya planearon su retiro en base a esas cifras.

Históricamente, cada año los informes del Seguro Social han delineado la distancia entre lo que este programa aporta y lo que recibe, y las proyecciones para el futuro.

Sin embargo, este escenario de agotamiento adelantado pone a la política fiscal y social bajo presión política y mediática.

Reformar o extender la solvencia del Seguro Social implica opciones difíciles.

Esto podría ir desde elevar la edad de jubilación, aumentar la tasa o base de impuestos sobre la nómina, modificar beneficios futuros, o una combinación de medidas que no gozan de consenso fácil en un Congreso polarizado.

Para millones de personas, el reloj de la solvencia del Seguro Social no es una curiosidad técnica, sino un elemento que define la dignidad de su retiro.