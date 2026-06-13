Donald Trump dice que el acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio está previsto que se firme el domingo, lo que allanaría el camino para la apertura del estrecho de Ormuz.

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La declaración de Trump contrasta con la Cancillería iraní, que indicó más temprano el sábado que el acuerdo no se firmaría el domingo, según medios estatales.

“El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, dijo Trump el sábado en una publicación en su red Truth Social.

Trump resaltó que el acuerdo incluye que Irán no tenga armas nucleares “ni comprándolas, ni desarrollándolas ni en ninguna otra forma” y comparó esta situación con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el acuerdo nuclear de 2015, que, según Trump, era “una vía fácil, bonita y cómoda hacia un arma nuclear”, de lo que responsabilidad a Barack Obama.

“Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡un muro para el arma nuclear!”, destacó. De hecho, aseguró que “Irán ya no quiere armas nucleares” y manifestó que “nuestra relación con Irán es muy distinta y mejor que la que tenían las administraciones anteriores”.

El inquilino de la Casa Blanca indicó a Obama y a su sucesor, Joe Biden, “pagaron cientos de miles de millones de dólares” a Irán, entre ellos “1.700 millones de dólares en efectivo”. En cambio, ahora “no habrá nada de dinero que cambie de manos”.

“En el momento apropiado, cuando todo se calme, iremos y conseguiremos el polvo nuclear que está enterrado bajo las montañas de granito gracias a nuestros bellos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos (...) y será rebajado y destruido en Irán o en Estados Unidos”, aseguró.

Trump manifestó de nuevo “durante mucho tiempo” su disposición a “colaborar” con Irán dentro del contexto de Oriente Próximo. “Esperamos que este proceso funcione rápida, fácil y cómodamente. Si no, tenemos la alternativa definitiva ¡que esperamos que no se vuelva a utilizar jamás!”, dijo.

Este mismo sábado, el Gobierno paquistaní, principal mediador entre Estados Unidos e Irán, informó que Teherán y Washington firmarán “digitalmente” el acuerdo preliminar este domingo, a pesar de que Irán descartó esta posibilidad y sitúa la firma “en los próximos días”.

Sin embargo, el Gobierno iraní rechazó que el acuerdo preliminar vaya a firmarse este domingo, sino que se cerrará “en los próximos días”. “El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

Baqaei explicó que “no se puede descartar que ocurra en los próximos días”, pero “debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso”.

El portavoz iraní insistió en que el documento “se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear”.

El acuerdo preliminar que ambas partes negocian abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

*Con información de AFP y Europa Press