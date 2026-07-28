“La transición viene”: María Corina Machado lanza advertencia dos años después de las elecciones en Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo que “la transición viene” al país latinoamericano, coincidiendo con el segundo aniversario de las eleciones del 28 de julio del 2024.

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En dichas elecciones, Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar los documentos electorales que confirmaran su triunfo y que la oposición sostiene que le dieron la victoria al candidato Edmundo González.

“El 28 de julio, los venezolanos cambiamos la historia. Lo hicimos nosotros, juntos, con nuestras propias manos. (...) El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate Venezuela, la transición viene y es con la gente”, dijo en un vídeo difundido en sus redes sociales.

#28Jul



🇻🇪 @MariaCorinaYA nos recuerda lo que logramos el 28 de julio: los venezolanos cambiamos la historia para siempre.



Lo hicimos juntos, organizados y con nuestras propias manos. Ese día, frente a un sistema que nos subestimó y que desprecia a su gente, demostramos de qué… pic.twitter.com/RkntBXV5IA — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) July 28, 2026

Machado habló del doble terremoto del mes pasado que ha dejado más de 5.500 muertos, y aprovechó para criticar que el Gobierno ahora presidido por Delcy Rodríguez “confirmaron lo que son, su total falta de humanidad y de compasión, su infinita crueldad”.

“La gente (que) como ese 28 de julio hace dos años, fue la gente la que salvó a la gente, con el alma desgarrada, el país se activó para ayudar como podía, lejos o cerca, mucho o poquito, todo el mundo dio, y Venezuela se levantó una vez más”, aseguró Machado.

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“Cada quien asumió su propia responsabilidad. Las riendas de su destino. Ese día Venezuela cambió para siempre. Una tiranía cobarde y cruel una vez más nos subestimó“, dijo Machado.

“No nos vio venir porque desprecian a la gente. Porque siempre se han creído intocables, impunes. (...) El 28 de julio fue mucho más que la mayor victoria electoral de nuestra historia. Fue una victoria ética y existencial”, continuó diciendo.

María Corina Machado afirmó en un video publicado en X que busca regresar a Venezuela para acompañar a la ciudadanía y denunció restricciones para su ingreso al país en medio de una emergencia. Foto: Redes sociales María Corina Machado

“Hoy reconocemos a nuestros héroes, a los caídos y presos por la gesta del 28 de julio, a los salvadores y rescatistas de estas últimas semanas. Es el mismo espíritu, el mismo pueblo, noble, valiente, unido, decidido, el que no se rinde jamás, el que no se cansa jamás, el que no se calla”, ha continuado, antes de hacer un llamamiento a “concluir la tarea”.

El gobierno y la oposición en Venezuela convocaron movilizaciones previo al inicio de un diálogo político que apunta hacia un eventual llamado a elecciones con el respaldo de Estados Unidos.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de exparlamentarios opositores del período 2015-2020 anunciaron a mediados de julio un plan de trabajo para el “fortalecimiento de la democracia”, que inicia el 1 de agosto.